北京指責美國以訓練中國飛行員指控制裁多家公司

美國/中國/制裁

中國今天批評美國對據信參與培訓中國軍事飛行員和協助武器開發的公司實施的新制裁。美國新近將31家中國企業以及涉嫌招攬外國飛行員以訓練中國空軍的公司列入制裁名單。

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北京今天批評美國對飛行員培訓、武器開發方面的公司進行新制裁。

中國外交部發言人汪文斌敦促華盛頓“停止濫用出口管制措施”來打壓中國企業。據汪文斌稱，“美方一再誇大國家安全概念，濫用國家權力，無端打壓中國企業，肆意破壞國際經濟秩序和貿易規則。”汪文斌在北京的例行記者會上譴責說，“美國已經達到了肆無忌憚的歇斯底里的地步。”

中方還“要求美方立即糾正以人權或軍事相關問題為借口將經貿和科技問題政治化、工具化和武器化的錯誤做法。”

周一，美國政府出於國家安全和外交政策考慮，將 43 個“實體”列入出口管制名單。該名單包括中國和外國公司。其中包括 Frontier Services Group Ltd.，這是一家安全和航空公司，之前由黑水公司創始人埃里克·普林斯 (Erik Prince) 經營，還有 Test Flying Academy of South Africa，這是一所因僱用退役的英國軍事飛行員來培訓中國飛行員而已經受到英國當局審查的飛行學校。

這些公司不得因被視為違反美國國家利益的活動而接受美國出口產品。其他公司因協助中國高超音速武器的發展和軍隊的現代化而受到制裁。