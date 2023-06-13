台灣今發民防手冊包括識別中國解放軍士兵的技巧

台灣軍方今天發布更新後的民防手冊，其中首次包括如何根據制服、迷彩和徽章來區分中國和台灣士兵的章節。台灣官方承認，“實際上很難區分他們。”

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台灣去年在與北京的緊張關係加劇以及俄羅斯入侵烏克蘭之後公布這本更新後的民防手冊，詳細介紹了如何通過智能手機應用程序尋找防空洞、水和食物供應，以及準備緊急急救包的技巧。同時教學如何識別可能會侵入台灣的中國大陸軍隊士兵。

路透社引述台灣國防部表示，他們收到的反饋是，考慮到烏克蘭的戰爭衝突，這本書需要更好地反映戰爭情景。

其中一項變化包括台灣軍隊服役人員和穿着中國軍裝的“敵軍”的插圖。民防手冊里的台灣士兵面帶微笑，而中國士兵則低着嘴，表情嚴厲。

據台灣”國防總動員署署長沈偉志在國防部對記者說，“實際上很難區分他們。”

這本小冊子假設中國士兵會穿人民解放軍的軍裝；專家表示，特種部隊在入侵台灣期間試圖滲透時可能會穿着不同的軍裝。

台灣的緊急救援人員，包括警察和急救人員，也出現在新手冊中，可供下載。

沉說，該機構正在進行民防手冊英文翻譯。

該手冊的規畫早於俄羅斯對其鄰國的侵略襲擊，這引發了關於烏戰衝突對台灣的影響以及加強準備的方式的辯論，例如對預備役訓練和延長兵役的改革。