巴勒斯坦總統抵訪北京 或回應推動中國在中東和平角色

中國/巴勒斯坦/阿巴斯訪華

巴勒斯坦總統馬哈茂德-阿巴斯13日抵達北京進行為期4天地訪問。法新社說，此時中國外交正希望在中東爭端中發揮調解作用。

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巴勒斯坦總統阿巴斯將在中國停留到周五，這是他對中國的第五次正式訪問。

據巴勒斯坦官方通訊社Wafa說，阿巴斯總統預計將會見中國國家主席習近平。據瓦法社報道，兩人將 "就巴勒斯坦領土上的最新發展以及共同關心的地區和國際問題交換意見"。同一消息來源稱，巴勒斯坦領導人還將與李強總理進行會晤。

中國外交發言人汪文斌上周強調，"阿巴斯主席是中國人民的老朋友和好朋友"。汪文斌說："中國始終堅定地支持巴勒斯坦人民恢復其合法民族權利的正義事業"。

法新社說，北京傳統上支持基於巴勒斯坦與以色列兩個國家原則的解決方案，而以色列和巴勒斯坦的和平進程自2014年以來一直處於停滯狀態。

被美國定義為競爭對手的中國近年來加強了與中東國家的貿易和外交關係，其中許多國家傳統上受美國影響。北京監督並推動了最近兩個主要地區大國伊朗和沙特阿拉伯之間引人注目的外交和解。

中國國家主席習近平於12月訪問了沙特阿拉伯，並也會見了巴勒斯坦總統阿巴斯，習近平呼籲兩國 "努力實現巴勒斯坦問題的公正和持久解決"。

在上周訪問利雅得期間，美國國務卿布林肯向各方保證，華盛頓"沒有要求任何人在美國和中國之間做出選擇"。

巴勒斯坦總統阿巴斯的政黨法塔赫領導層成員阿巴斯-紮基本周在接受中國國家新聞機構新華網採訪時強調，中國和巴勒斯坦是 "比兄弟更親密的朋友"。他還說：“我非常高興地看到，自去年中國與阿拉伯國家舉行峰會以來，中國已經更多地參與到中東事務中。”