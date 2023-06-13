梅西接受中媒採訪證實 不認為會再參加世界盃

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中國 – 北京時間6月15日，阿根廷國家隊將在北京工體和澳大利亞進行友誼賽。6月10日，阿根廷中國行主辦方官博宣布梅西的私人飛機已經在北京落地。

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法新社報道，梅西率領的世界冠軍阿根廷男足國家隊與澳大利亞國家隊的國際足球友誼賽將於6月15日晚在北京工人體育場上演。北京工人體育場可容68000人。中國球迷對梅西的熱情可謂是親自飽眼福。最貴的票價可達4800元人民幣。

阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）在中國媒體13日播出的專訪中證實，他“不認為”自己還會再參加世界盃。

梅西在中國體壇周報播出的採訪畫面中，被問及他是否會參加2026年在北美舉行的世界盃，他回答說：“我先前已談過數次自己沒有這種考量，那（2022年）是我最後一次世界盃。”

梅西表示：“我會看看情況如何，但理論上我不認為自己會參加下一屆世界盃。”梅西此前在接受阿根廷體育報紙《奧萊報》（Olé）專訪時表示，由於我的年紀，這對我來說非常困難。

梅西還表示， “我很高興踢足球，我熱愛我所做的事情，只要我感覺身體狀況良好並繼續享受它，我就會去做。但在下一屆世界盃之前對我來說似乎還很遙遠。”他還表示， “我一直說，個人獎勵並不是激勵我的動力；相反，集體獲獎對我來說一直是最重要的”。