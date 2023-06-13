法媒：梅西踢球給習近平一個精美的生日禮物

政治

國際 – 世界級足球明星梅西特意趕至中國為的是代表阿根廷國家隊在北京工體和澳大利亞進行友誼賽，時間是6月15日。《國際信札》報道說，6月15日的選擇絕對不是一個偶然，那一天是中國國家主席習近平的生日。

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《國際信札》轉引 The China Project 的報道，梅西抵達中國，友誼賽選在6月15日絕不是偶然的，這一天是習近平70歲的生日。同一消息報道，“習也許不會看到中國贏得世界盃的夢想成真，但至少在體育界有人希望中國國家主席能夠收到一份精美的生日禮物。

但《國際信札》轉述了梅西“拿錯”護照的小插曲。梅西擁有雙重國籍，同時持有阿根廷和西班牙護照。但梅西此次到訪北京卻帶了西班牙護照，而非阿根廷護照，導致無法免簽入境。經緊急辦理後，大概過了2個小時左右，梅西才取得加急簽證，順利入境。對此，不少球迷抱怨主辦單位處理不周。

梅西將於6月15日在已整修一新、可容納6.8萬人的北京工人體育場，參加阿根廷對澳洲的友誼賽。隨後他將前往雅加達，參加6月19日阿根廷對陣印尼的友誼賽。

《國際信札》還描述了中國球迷不顧一切一睹梅西風採的瘋狂。據《環球時報》報道，一名梅西鐵桿粉絲花費 10,000 元人民幣（1,297 歐元）在北京的四星豪華酒店隨機預訂房間，只為有機會可以到他的偶像。

但梅西的抵達也引發了不少騙局。北京警方表示，梅西將出現在北京對澳大利亞的比賽中，引起了許多騙子的注意，比如一則廣為流傳的廣告，承諾以30萬元的價格與梅西共進晚餐。網上還有其他可疑的報價，比如5000元的體育場“內部”通行證，8000元的“定製VIP套餐”，包括簽名球衣、前排座位和梅西的照片。

更大膽的是，另一則欺詐性廣告稱，5000萬元的價格可以邀請梅西出現在公司的直播中，以宣傳公司的產品。