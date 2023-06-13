法官未即批《榮光》禁令 要求港官澄清禁制對象

香港/政治 – 香港高等法院就港府申請禁止傳播反修例運動期間流行的《願榮光歸香港》(簡稱《榮光》英文是「Glory to Hong Kong」)進行指示聆訊，但法官未有即時就歌曲發出臨時禁制令或禁制令，而是要求代表港府提出申請的律政司澄清禁令的對象和送達禁令的方法，為此將案件押後至7月21日再行處理。

港府申請禁傳播《願榮光歸香港》, 但出閘脫腳, 要押後再議, 小圖為拒絕透露姓名的律政司代表 2023年6月13日

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美國喬治城大學亞洲法律中心高級研究員丶曾在香港任職多年民事訴訟律師的任建峰在其臉書上作出批評，指從沒見過禁制令申請者竟然沒有在聆訊前向法院提出的書面文件列出一些「101的基本資料」，甚至是到了聆訊時還未能回答，形容情況荒謬。他認為，出現這情況，可能是因為律政司受了政治壓力，以致基本功夫未完成便去申請禁制令；其次是可能律政司內質素嚴重下滑丶而心儀的外判資深大律師又未有時間去處理這案件；又或上述兩個原因皆是。

高院法官陳嘉信昨(12日)早開庭時透露，律政司原希望經書面處理，但法官認為要開庭。而在散庭後，律政司代表拒絕透露其職級及姓名，並在警員護送下離開。

根據申請禁制令的入稟狀，港府要求禁制任何人在具意圖違反《港區國安法》，或令歌曲被誤認為是香港的「國歌」，又或有意煽動將香港從中國分裂出去的情況下，禁止公眾以任何方式傳播《榮光》，禁制令同時禁制二次創作和歌曲的旋律。被告則是任何做出四類禁制行為的人，但未有代表出席聆訊。

根據入稟狀，被告地址是香港境內任何範圍。但陳官關注本案禁制令的對象誰屬，以確保被告能收到文件，滿足法例要求，因為根據他的理解，禁制令並非針對所有人。

律政司代表確認，禁令「不是針對全世界」，只是針對有禁令相關的行為及意圖丶以及正在干犯禁令的人。

當陳官追問，這是否代表不會針對在禁令生效後違反的人士時，律政司一方改口稱，禁令是針對「正在干犯和有意干犯」的人，強調行為具持續性才會受禁；陳官再質疑上述條款仍然排除至今從沒幹犯任何行為丶在禁令生效後違令的人，若律政司認為他們也受禁制令所限則「有點奇怪」。律政司代表承認辨認被告身分有困難，最終表示需時釐清被告身分。

庭上另討論向被告送達文件的途徑，雙方同意，在政府網站丶警察丶律政司三個官方網站發布禁制令文件，並在灣仔警署報案室張貼可連結至該文件的二維碼，以及透過政府新聞系統發放附有二維碼的新聞稿，已能滿足法律上送達文件的要求。

律政司本月5日入稟尋求法庭頒髮禁制令，同時在入稟狀中列出32條YouTube連結網址，當中包括不同版本丶語言丶由不同人士所演唱的《榮光》，同時要求被告或任何人須立即採取行動，停止傳播。若港府成功申請，將會是香港第一首禁歌。