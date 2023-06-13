美國制裁招聘外國飛行員訓練中國空軍的公司

美國/中國/訓練飛行員

美國政府最近將 43 個實體列入出口管制名單，其中包括 Frontier Services Group Ltd，這是一家安全和航空公司，此前由埃里克·普林斯 (Erik Prince) 經營，遭指控培訓中國軍事飛行員和從事威脅美國國家安全的活動。

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拜登政府昨天祭出的制裁，第一次針對訓練中國軍機飛行員的外國公司。

南非試飛學院是一所因招募英國退役飛行員培訓中國軍事飛行員而受到英國當局審查的飛行學校，新近也被列入美國商務部的實體制裁名單。

新遭制裁的包括 Frontier Services Group 在中國、肯尼亞、老撾和阿拉伯聯合酋長國的站點；南非、中國、阿拉伯聯合酋長國和英國的 TFASA 單位；以及航空航天和國防集團中國航空工業集團公司 (AVIC) 在中國和南非的實體。

美國商務部表示，除了招募西方飛行員對中國人民解放軍飛行員進行西方飛機機動訓練外，這些公司還被指控採購美國原產項目以支持中國軍事現代化，包括高超音速武器開發和高超音速飛行建模。

商務部官員馬修·阿克塞爾羅德 (Matthew Axelrod) 在一份聲明中表示：“我們必須阻止中國獲取美國技術和知識，以實現軍事現代化計畫。”

共有31家中國實體也被列入制裁名單。

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九家中國和巴基斯坦公司因幫助巴基斯坦的彈道導彈計畫和其他武器計畫而被列入名單。

兩家公司因被指控幫助中國實施侵犯人權的行為，包括鎮壓中國西部新疆的維吾爾族穆斯林和其他少數民族成員而被制裁。

周一，美國還將拉脫維亞的 Fiber Optic Solutions 從制裁實體名單中刪除。Fiber Optic Solutions 生產光纖陀螺儀和其他設備，由於被指控幫助俄羅斯軍事和/或國防工業基地而在去年12月被列入制裁名單。

據路透社說，埃里克·普林斯 (Erik Prince) 是一名私人安保主管，他是安保公司黑水 (Blackwater) 的創始人。根據他在 LinkedIn 上的個人資料，普林斯從 2014 年到 2021 年擔任 Frontier Services Group 的副主席。