美媒指中國幫助伊朗快速向俄羅斯軍援無人機攻擊烏克蘭

烏克蘭/俄羅斯/伊朗/中國/無人機

西方研究人員在檢查一架今年春季在烏克蘭上空被擊落的伊朗無人機時表示，有一個重要發現：這架無人機上有一個中國製造的零部件是今年生產出來的。

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華爾街日報報道稱，調查人員稱中國零部件幫助伊朗向俄羅斯快速提供無人機。調查人員表示，烏軍4月份擊落的一架伊朗無人機包含一個似乎是於1月中旬在中國製造的電壓轉換器。 這是衝突武器研究組織(Conflict Armament Research)的研究人員首次在相關無人機中發現2023年製造的零部件。總部設在英國的衝突武器研究組織追蹤全球武器供應鏈。

上述發現表明，伊朗能夠快速製造無人機並將無人機發往俄羅斯。該中國零部件於1月製造，接下來被輸送至伊朗，安裝就位後被送往俄羅斯，並在4月被用來對付烏克蘭。

這一發現表明，儘管美國施加了越來越大的壓力來切斷全球供應鏈，但中國仍繼續向伊朗輸送其無人機項目所需的零部件。烏克蘭戰爭導致全球武器供應緊張。美國及其盟友在為烏克蘭政府提供與俄軍作戰所需的大量軍火方面遇到困難。

俄羅斯去年轉而求助伊朗，以滿足自身在烏克蘭戰爭中的武器需求，俄羅斯使用伊朗無人機是兩國深化軍事合作的影響最深遠的實例。

據烏克蘭軍方稱，俄羅斯已發射了700多架無人機，瞄準發電廠、城市和軍事目標。雖然烏克蘭表示該國已能夠在很大程度上消除無人機的威脅，但無人機的持續使用正在給該國的防空系統帶來壓力。

上個月，拜登(Joe Biden)政府稱，俄羅斯已經用光了伊朗提供的無人機，已要求德黑蘭方面輸送更多供應。上周，白宮表示，伊朗最近通過穿梭於裏海的船隻向俄羅斯輸送了數以百計的無人機。美國及其盟友試圖阻止零部件從世界各地流向伊朗的無人機工廠，而上述2023年產中國部件的發現突顯了這方面的挑戰。

該組織在這架基本完好的V形無人機（名為Shahed-136）中發現的2023年產中國部件位於該武器的導航系統中。

該報道稱，根據聯合國的一些報告，中國和香港長期以來一直被用作伊朗生產的無人機的分銷中心。據總部位於華盛頓的非營利組織威斯康星核軍備控制項目(Wisconsin Project on Nuclear Arms Control)稱，中國公司在幫助伊朗方面也發揮着越來越大的作用。