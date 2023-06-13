華日稱習近平再強調備戰 為“極端”情況做準備 包括與西方衝突

中國/備戰

自上月底以來，中國國家主席習近平已兩次要求國內為他所稱的“極端”情境或狀況做好準備，在美中競爭加劇之際，通過反覆使用這個詞語來暗示緊張局勢升級的可能性。

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據華爾街日報今天報道稱，習近平要求中國為“極端”情況做準備，包括與西方衝突。隨着中國和美國謹慎嘗試恢復高層接觸，習近平正在加緊採取行動，為中國可能陷入衝突未雨綢繆。

在5月30日一次國家安全高層會議上，習近平說：“要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。”一周後，習近平將這一理念延伸到經濟領域。在視察內蒙古的一個工業園區時，習近平說，構建國內大循環是為了“保證極端情況下國民經濟能夠正常運行”。

習近平作出上述表態之際，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)正計畫本月訪問中國，以重建兩國政府間的溝通渠道；之前雙方曾嘗試恢復高層溝通，但因今年年初疑似中國間諜氣球飛越美國腹地而中斷。在嘗試修復與華盛頓關係的同時，習近平就“極端”情況發出預警表明，他並沒有放鬆，正在努力修築圍欄保護經濟和整個國家，以應對與西方長期摩擦帶來的衝擊。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，習近平已明確指出，美中應共同確保兩國關係沿着正確航向前進，不偏航、不失速，更不能相撞。

拜登政府希望給美中雙邊關係建立護欄，以防演變成直接的衝突。而中國政府似乎對具體細節不是很感興趣，更看重的是支撐兩國關係的總體原則。中國尤其希望確保美國在中方認為屬於禁區的問題上不踩紅線，比如台灣問題。

習近平的政治地位比肩毛澤東，與後者一樣，習近平傾向於使用一些強調外國威脅的措辭或聲明，以此鞏固權力。習近平以前也提到過外部風險，但他在3月份的全國人大會議上猛烈抨擊美國試圖壓制中國的崛起後，又反覆提到極端情況，這引起了新的警覺。

頗具影響力的外交政策學者金燦榮直言不諱地就此進行了解讀，他告訴中共旗下民族主義報紙《環球時報》稱，習近平提到的極端情況意味着“戰爭的危險”。

“極端”正成為一種新的口號，並在地方政府層面出現。根據官方發布的信息，從沿海大都市上海到內陸省份湖南省的地方領導人也表示要為 “極端” 情況做好準備，但沒有詳細說明。

與此同時，在經濟困境日益加劇的情況下，中國政府正在努力安撫外資企業，這凸顯出中國政策的矛盾之處。

華爾街日報稱，一面為緊張局勢惡化的可能未雨綢繆，一面努力與外國商界和華盛頓修復關係，這種雙管齊下的做法表明，習近平不會冒險。上周，習近平在內蒙古考察時視察了邊防部隊，他一身戎裝，號召全軍“鍛造衛國戍邊鋼鐵長城”，“守好邊、固好防”。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E8%A6%81%E6%B1%82%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%B8%BA-%E6%9E%81%E7%AB%AF-%E6%83%85%E5%86%B5%E5%81%9A%E5%87%86%E5%A4%87-b182a708