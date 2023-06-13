洪都拉斯/中國

與台斷交後卡蕬楚昨在北京晤習兩元首見證簽署協定

曾是台灣在中美洲外交重鎮的宏都拉斯，才和台灣斷交不到三個月，總統卡蕬楚終 於訪問了中國大陸，昨天在北京和中國國家主席習近平舉行了會談。大陸媒體分析認為，中宏兩國的互動，將會對中美洲國家產生示範效應。這對台灣的外交版圖顯然是一個不利的趨勢。

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Honduras President Iris Xiomara Castro Sarmiento addresses the 77th Session of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York, U.S., September 20, 2022.
Honduras President Iris Xiomara Castro Sarmiento addresses the 77th Session of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York, U.S., September 20, 2022. REUTERS - AMR ALFIKY
作者： 台北特约记者 陈民峰
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宏都拉斯今年326日與中華民國斷交，結束雙方長達82年的外交關係，這對台灣是一個重大的打擊。在1990年代，中美洲國家幾乎都是中華民國的邦交國，後來哥斯達黎加、巴拿馬、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯等陸續和台灣斷交，目前台灣在中美洲只剩兩個邦交國，危地馬拉和貝里斯。

昨天習近平與卡蕬楚會面後，雙方發表聯合聲明，內容包括，宏方支持聯合國大會第2758號決議，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。宏方堅定支持並遵守一個中國原則，堅決反對任何有悖於這一原則的行為，反對任何形式的台灣獨立，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

卡蕬楚則說，與中方發展友好合作關係，將有助於宏方獲得更多、更好的發展機遇。期待與中方加強貿易、投資、基礎設施、電信、能源、科技等領域合作。願積極推動「拉共體」與中國關係的發展。

會談後，兩人見證簽署共建一帶一路、質檢、經貿、農業、科技、文教等多項雙邊合作文件。宏都拉斯的南美白對蝦，即日起也可以出口到中國市場。

大陸官媒環球時報指出，中宏建交不到三個月，宏方就表達參加「一帶一路」的明確意願，並廢除與台灣的自貿協議，顯示大陸市場的吸引力。

並指出，宏都拉斯願意加入一帶一路，顯示一帶一路在海外的落地，已經展現出積極的示範效應。

台灣外交部曾在與宏都拉斯的斷交聲明中表示，中國慣以華而不實的承諾引誘台灣邦交國轉向，可是在遂行外交目的後，大多沒有履行承諾，甚至使部份受援助國家，陷入債務泥沼，呼籲世界各國認清中國「說一套、做一套」的援外本質。

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