與台斷交後卡蕬楚昨在北京晤習兩元首見證簽署協定

洪都拉斯/中國

曾是台灣在中美洲外交重鎮的宏都拉斯，才和台灣斷交不到三個月，總統卡蕬楚終 於訪問了中國大陸，昨天在北京和中國國家主席習近平舉行了會談。大陸媒體分析認為，中宏兩國的互動，將會對中美洲國家產生示範效應。這對台灣的外交版圖顯然是一個不利的趨勢。

廣告 繼續瀏覽後續

宏都拉斯今年3月26日與中華民國斷交，結束雙方長達82年的外交關係，這對台灣是一個重大的打擊。在1990年代，中美洲國家幾乎都是中華民國的邦交國，後來哥斯達黎加、巴拿馬、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯等陸續和台灣斷交，目前台灣在中美洲只剩兩個邦交國，危地馬拉和貝里斯。

昨天習近平與卡蕬楚會面後，雙方發表聯合聲明，內容包括，宏方支持聯合國大會第2758號決議，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。宏方堅定支持並遵守一個中國原則，堅決反對任何有悖於這一原則的行為，反對任何形式的台灣獨立，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

卡蕬楚則說，與中方發展友好合作關係，將有助於宏方獲得更多、更好的發展機遇。期待與中方加強貿易、投資、基礎設施、電信、能源、科技等領域合作。願積極推動「拉共體」與中國關係的發展。

會談後，兩人見證簽署共建一帶一路、質檢、經貿、農業、科技、文教等多項雙邊合作文件。宏都拉斯的南美白對蝦，即日起也可以出口到中國市場。

大陸官媒環球時報指出，中宏建交不到三個月，宏方就表達參加「一帶一路」的明確意願，並廢除與台灣的自貿協議，顯示大陸市場的吸引力。

並指出，宏都拉斯願意加入一帶一路，顯示一帶一路在海外的落地，已經展現出積極的示範效應。

台灣外交部曾在與宏都拉斯的斷交聲明中表示，中國慣以華而不實的承諾引誘台灣邦交國轉向，可是在遂行外交目的後，大多沒有履行承諾，甚至使部份受援助國家，陷入債務泥沼，呼籲世界各國認清中國「說一套、做一套」的援外本質。