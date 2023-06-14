世界銀行評估中國經濟復蘇仍然 "脆弱"

中國，經濟

世界銀行周三（6月14日）表示，中國的經濟復蘇仍然 "脆弱"，並依賴於政府的 "支持"。與此同時，一些經濟學家也在呼籲官方制定刺激計畫，以促進經濟增長。

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世界銀行周三發布中國經濟形勢最新報告，其中指出，“（由於疫情限制的取消，中國的重新開放）導致（經濟活動）恢復，但恢復仍然是脆弱的。”

儘管存在挑戰，世界銀行仍預測中國今年國內生產總值（GDP）增長應在5.6%。世行3月份的預測是5.1%。而中國政府設定的年增長目標為 "5%左右"。

中國自去年底取消影響經濟活動的新冠防疫措施之後，第一季度錄得了明顯加速增長，同比增長了4.5%。但復蘇形勢疲怠並仍然不平衡，中國經濟受到房地產行業的過度負債、消費者信心下降以及全球經濟的放緩的拖累。

世行周三報告強調了中國經濟面臨的主要困難：家庭對經濟復蘇前景的 "持續不確定"（表現為儲蓄增高，消費支出削弱）、房地產行業的困難、全球增長不確定削弱中國出口、以及不斷惡化的地緣政治緊張局勢等。

世行表示，"為了彌補某些脆弱性，有必要採取超越短期宏觀經濟支持的措施。" 而一些經濟學家也正敦促中國政府採取重大支持計畫來維持增長。

法新社報道說，目前看北京似乎排除這一選項，然而近幾天來接受了進行利率調整，但分析預期這些措施的作用有限。

世行報告指，"勞動力市場的更快復蘇可提振（家庭）信心，並促進經濟復蘇的驅動力之一的消費更強勁增長。據指今年四月中國16至24歲的青年人的失業率達到了20%，為歷年來最高水平。 5月份的統計數字將於周四公布。