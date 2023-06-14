中國新冠病毒新一波疫情肆虐？

中國/新冠病毒

彭博社根據周末公布的政府數據，中國在 5 月受到新冠病毒疫情的重創，陽性檢測率接近 2022 年底海嘯期間的峰值。中國專家曾預估此波復陽到6月底達到峰值，官方數據顯示，5月底就失去勢頭。

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彭博社引述中國疾病預防控制中心周日發布的數據顯示，自 4 月以來，全國醫院診斷出新冠肺炎患者的比例上升了 5 倍多，達到 5 月底接受檢測者的 40% 以上.。自 1 月初以來，這種感染水平從未出現過，當時北京突然取消清零限制在 2022 年底引發的激增開始從高峰期回落。當時，在醫院接受檢測的人中，每五人中就有三人被確診感染。

中國還報告稱，在 2,777 例嚴重感染病例中，5 月份有 164 例死於新冠病毒感染者。這一數字在一個月內持續上升。與此同時，新冠變種omicron的 XBB 子系完全超越了該病毒的早期迭代，推動了中國的復陽增生，世界其他地方所顯露相同。

中國疾病預防控制中心 5 月份的新冠數據是在該機構上次於 4 月底發布每周監測報告一個多月後發布的，證實了當地和社交媒體報道的第二波疫情的敘事。自最初激增以來的幾個月里，中國 14 億人口的自然免疫力已經減弱，據信當時疫情感染了 80% 至 90% 的人口。

5 月的復陽浪潮對經濟的影響似乎不大。五一假期期間，中國人湧向全國各地的景點。 全國工廠和辦公室也幾乎沒有普遍曠工的跡象，醫生報告說大多數復陽都是輕微的。總部位於倫敦的預測性健康分析公司 Airfinity 最近的一項估計表明，中國的第二波感染人數可能達到 1.12 億，不到最初爆發時感染病毒人數的十分之一。

彭博社稱，關於 6 月復陽的軌跡仍然存在疑問。著名肺病專家、中國首席新冠病毒顧問之一鍾南山曾預測，第二波疫情或將在 6 月底達到頂峰，每周可能有超過 6500 萬例。 然而，疾病預防控制中心的數據已經顯示復陽在 5 月底就開始失去勢頭。