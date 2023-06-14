台灣/中國/國民黨

中國海峽論壇登場 台灣在野黨多有響應

中國對台的民間交流活動“海峽論壇”今年於6月上旬在中國福建省各地陸續舉辦，新頭殼指，國民黨今（14日）發布新聞稿說明，今年將由 國民黨副主席夏立言率代表團，出席6月16日上午出發到福建省廈門市舉行的第十五屆海峽論壇，並於19日從廈門離開。自由時報稱，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日報告，該海峽論壇向國民黨、新黨、民眾黨等台灣政黨發出邀請。

台灣圖片 © 路透社照片