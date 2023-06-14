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中國海峽論壇登場 台灣在野黨多有響應
中國對台的民間交流活動“海峽論壇”今年於6月上旬在中國福建省各地陸續舉辦，新頭殼指，國民黨今（14日）發布新聞稿說明，今年將由 國民黨副主席夏立言率代表團，出席6月16日上午出發到福建省廈門市舉行的第十五屆海峽論壇，並於19日從廈門離開。自由時報稱，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日報告，該海峽論壇向國民黨、新黨、民眾黨等台灣政黨發出邀請。
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據新頭殼今天報道稱，中國海峽論壇登場，國民黨16日又派代表團參加。據國民黨表示，國民黨代表團的參加成員還包括：主席特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉、國政基金會內政法制組召集人高思博、國家安全組召集人楊鎮浯以及國民黨部工作同仁。
據自由時報稱，中共對台大型統戰平台“海峽論壇”16日於廈門登場，中國國台辦發言人朱鳳蓮稱，論壇大會定於6月17日上午在福建廈門舉辦。論壇邀請了中國國民黨、新黨、親民黨、無黨團結聯盟、民眾黨等台灣政黨代表、台灣主辦單位代表，以及台灣行業代表、社團負責人、工青婦、鄉鎮村裡、農漁工商、民間信仰等各界嘉賓共5000餘人。
據該報道，但台灣有立委批，國民黨、民眾黨若為政黨私利、迎合中國，為一國兩制和一個中國背書，這是損害台灣的利益，陸委會應嚴查嚴辦。
有關中共將舉辦“海峽論壇”邀請台灣各界人士出席，陸委會此前表示，“海峽論壇”是中共重要對台統戰平台，藉由交流名義對台宣傳“反獨、促融、促統”並藉機進行政治操作。
另據消息，台灣前總統馬英九基金組織今天正式向當局遞交申請，邀請5名中國大學生來台灣討論交流。此前，馬英九基金機構官員斥責民進黨，將大陸大學生視為解放軍戰士嚴防。