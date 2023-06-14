中國過萬大富翁潤離中國

中國/潤

隨着中國經濟復蘇遲緩而政府不斷加緊政治鉗制，英國一家投資移民諮詢公司的最新報告預計，中國的百萬富翁2023年將繼續外流，數量為所有國家之最。這家英國諮詢公司將高凈值人士定義為擁有超過一百萬可投資資產的富翁。

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根據英國的亨利諮詢公司(Henley & Partners)發布的最新亨利私人財富遷移報告(Henley Private Wealth Migration Report)，中國預計今年將有1.35萬高凈值人士（High Net Worth Individuals, HNWI）外流，延續過去十年百萬富翁向外移民的趨勢。據美國之音今天報道稱，中國百萬富翁“前赴後‘潤’”居全球之首。

亨利公司將高凈值人士定義為擁有超過一百萬可投資資產的富翁。

日經新聞報道說，儘管中國估計有82.38萬百萬富翁，但是這一外流趨勢將使數以千萬計美元的財富從中國消失，讓中國經濟增長減緩的情況進一步惡化。

報道援引一位全球財富研究人士的話說，過去幾年中國的一般財富增長一直減緩。這意味着，近期的財富外流可能比以往更具破壞性。這位分析人士說，中國的經濟從2000年到2017年增長強勁，但自那個階段以來，中國的財富和百萬富翁的增長一直微不足道。

亨利諮詢公司根據今年頭六個月的詢問及數據做出今年的預測說，全球將有12.2萬富人移民，超過2019年創記錄的數字。

亨利的報告表示，繼中國之後，印度百萬富翁2023年向外移民的數量排在第二位，約6500人，比2022年略低。其他預計失去百萬富翁最多的國家依次是英國（3200人）、俄羅斯（3000人，可能因俄烏戰爭增加至8500人）、巴西（1200人）、香港（1000人）、韓國（800人）、墨西哥（700人）、南非（500人）和日本（300人）。

美國之音稱，澳大利亞預計將超過阿聯酋，成為吸引高凈值人士移民人數最多的國家，預計有5200人凈流入，新加坡排名第三，預計將有創紀錄的3200人流入。自中國政府在疫情爆發後實行嚴厲的清零防疫封控以來，新加坡成為中國財富流向的熱點國家。2022年，有約1.08萬百萬富翁移民新加坡。財富的大量流入造成了這個城市國家房價和其他生活費用飆升。