專家看布林肯訪華可否實現美中外交解凍

布林肯將訪華

中美 – 美國國務卿布林肯即將於6月18日前往北京訪問，他不僅是美中關係近年來進入全面激烈競爭後訪問中國的最高層級的美國官員。法新社表示，此次罕見的訪華行程不是要求得外交上有大的突破，而是希望不要給溝通的渠道設阻。

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法新社報道說，美國官員對布林肯此次訪華持有務實的態度。美國主管東亞和太平洋事務發助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）對法新社記者表示，美方並不希望布林肯訪華在外交上有什麼大的突破，而是希望“減少可能演變成衝突的誤判風險”。

.美國國家安全委員會（NSC）印太事務協調員庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）表示：近幾十年來塑造或改革中國的努力都失敗了”，他希望中國“能夠繼續成為國際舞台上的主要參與者”。

法新社表示，中美在南中國海、貿易壁壘、人工智能等新科技上關係很緊張。中國國務委員兼外長秦剛應約跟美國國務卿布林肯通電話時說得很明確。 秦剛指出，年初以來，中美關係遭遇新的困難和挑戰，責任是清楚的。

法新社回顧說，中美關係由於氣球事件變得更加緊張。在間諜氣球定義上，美方這樣稱，而中國稱是用於氣象等科研的民用飛艇。按照計畫，布林肯本來預計2月5日在北京會見中國國家主席習近平。在聽取了關於中國高空偵察氣球飛越美國上空的簡報後，美國總統拜登和其顧問團一致認為，美國國務卿不應在此時前往中國。

在美國國務卿安東尼·布林肯(Antony Blinken)下月初訪問北京之前，美國向中國列出了華盛頓的紅線。美國警告中國不要在莫斯科對烏克蘭的戰爭中向俄羅斯提供實質和安全援助。

但法新社記者也表示，中美之間的爭鬥是鬥而不破，高層之間的互訪，不論是公開的還是秘密的從沒有間斷過。5月10日至11日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅就同美國總統國家安全事務助理沙利文在奧地利維也納舉行了會晤。

布林肯此次訪華將是美國前任國務卿蓬佩奧於 2018 年 10 月訪華以來首次訪華。中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任，國際政治系教授、博士生導師時殷弘表示，美國和中國都希望阻止雙方的競爭進一步升級 (...) 然而，雙方都沒有表現出願意做出任何重大和持久的讓步，只是尋求做一些被認為必要或有利的事情。以保持其戰略或技術上的安全。