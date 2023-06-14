布林肯要訪華 中國嚴批美國

中國/美國/布林肯

中國外交部長秦剛今天與美國外長通電話，敦促美國停止干涉中國事務和損害中國安全。中國連續批評美國虛偽，一方面說要溝通，另一方面則踩踏包括台灣議題在內的中國核心利益。中國指控中美之間的困境，是新近出現的麻煩。路透社說，這是布林肯預計將在未來幾天訪問北京前的緊張預演。

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路透社稱，中國在布林肯計畫北京之行前對美國橫加斥責。據中國外交部稱，秦剛告訴布林肯應該尊重中國的核心關切，例如台灣問題，拿出實際行動來遏制超級大國之間不斷惡化的關係。

根據美國國務院在簡短的布林肯與秦剛通話摘要公告中表示，布林肯強調溝通的必要性“以避免誤判和衝突”，並表示美國將繼續提出關切的領域以及與中國的潛在合作。

如果布林肯的訪問如期進行，這將是華盛頓最高外交官五年來首次訪華，也是美國總統拜登政府最引人注目的訪問，美國政府在從間諜指控到半導體爭端等問題上與北京發生衝突。

中國外交部尚未透露有關布林肯此行的信息，但一名美國官員上周五表示，布林肯將於 6 月 18 日抵達北京，但沒有提供其他細節。

由於疑似中國間諜氣球飛越美國，布林肯取消了原定於 2 月前往北京的行程。美國官員訪問台灣，也加劇了世界上最大的兩個經濟體之間的緊張關係。

中國外長秦剛批評說，“今年初以來，中美關係遇到了新的困難和挑戰，責任是明確的。” 根據中國外交部的宣讀，秦剛告訴布林肯，美國應“停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中國主權、安全和發展利益。

據法新社相關報道稱，中國外交部長秦剛在周三與美國國務卿布林肯的通話中對雙邊關係的 "新困難 "表示遺憾，並將矛頭指向華盛頓。

布林肯本周末的對華訪問，如果得到確認，將是自美國上一任國務卿蓬佩奧2018年10月對中國的訪問以來，美國高級外交官首次訪問中國。