微軟創辦人蓋茲將訪中國 傳16日晤習近平

蓋茨訪華

中美 – 兩位知情人士透露，微軟公司（Microsoft Corp）創辦人比爾．蓋茲本周訪問中國期間，預定16日會見中國國家主席習近平。這將是習近平近年首度會見外國民間企業家。

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路透社報導，這兩位人士說，蓋茲（Bill Gates）與習近平可能進行一對一會談。另一位人士也證實他們兩人將會晤，但會晤談論的主題外界不得而知。2020年2月底，習近平給比爾·蓋茨回信 感謝蓋茨基金會支持中國抗擊新冠肺炎疫情。

中國官方網報道，。1月27日，蓋茨基金會宣布提供500萬美元緊急贈款，支持中國抗擊新冠肺炎疫情。之後，承諾投入最高1億美元贈款，其中一部分用於直接幫助中國加速在藥物、疫苗及診斷方法研發等方面的工作。

兩人上次會面是2015年在海南省博鰲國賓館。比爾．蓋茨和中國國家主席習近平會晤是在美國國務卿布林肯將訪華的背景之下。比爾蓋茨14日推文說，他已抵達北京，這是他2019年以來首次到訪。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會（The Bill and Melinda Gates Foundation）以及中國國務院新聞辦公室都未回應路透社對此事的詢問。