德國國家安全戰略: 不和中國脫鉤

據德國廣播電台報道，德國政府於周三推出了期待已久的國家安全戰略。該戰略的基本思想是360度全方位考慮對國家安全所有內部和外部威脅。

廣告 繼續瀏覽後續

朔爾茨總理在新聞發布會上強調，國家安全戰略不僅僅局限於國防，而是包括多個相關部門的整體合作，以確保國家安全。除了軍事保護外，他還列舉了發展合作、保護網絡免受攻擊和供應鏈彈性等。

綠黨籍外長貝爾伯克則強調，德國安全面臨的挑戰滲透到了生活的方方面面，例如藥物、網絡、空間和水的清潔度。安全戰略必須由整個社會來實施，包括市政當局、醫院和公司等。

為了在未來更好地應對虛假信息和其他形式的外國影響，德國政府正在尋求改善憲法保護局、聯邦情報部門和軍事反情報部門的措施，並加強情報部門的分析能力，以提高應對混合威脅的行動能力。

戰略文件還鼓勵企業儲備關鍵商品，擴大戰略儲備。新戰略要求減少供應鏈對關鍵原材料的依賴。

德國聯邦國防軍也應得到加強。最早在明年，德國政府計畫實現北約的國防開支目標，即國防開支為國民總產值的2%。

在涉及到中國時，朔爾茨總理強調，紅綠燈政府的路線不是與中國脫鉤，而是降低嚴重依賴原材料的風險。他說，“我們不想脫鉤，我們想要去風險化。”中國在經濟上會繼續增長，也應該這樣做。同時，人們必須提出安全問題，目的是維持平衡。朔爾茨總理再次提到，中國明確表示，俄羅斯不應在對烏克蘭的戰爭中使用核武器。

在對待較貧窮的國家時，德國政府希望使自己的發展政策與戰略目標更緊密地保持一致。根據戰略文件，“穩健的發展政策對德國的綜合安全和工業安全政策做出了不可或缺的貢獻，同時促進夥伴國家的可持續發展。”德國政府將與合作夥伴一起，推動開發替代性、符合人權和可持續性的戰略原材料供應來源。在政府破壞安全和法治的地方，德國政府希望將合作重點更多地放在非政府和地方層面，同時致力於加強重視民主原則的夥伴政府。

德國聯邦議院國防委員會主席齊默爾曼認為，國家安全戰略需要改進。這位自民黨政治家抱怨說，文件里沒有關於安全理事會的規定。她曾在德國電視二台的節目中表示，即使是未來的高度相關的決定，也必須有人來審查，看它們是否與安全有關。她宣布，她將繼續推動建立這樣一個理事會。

但朔爾茨總理表示，經過權衡考慮，不覺得建立安全理事會會帶來更大的價值。因為德國已有聯邦安全委員會，它可以做出適當決定。

慕尼黑安全會議前負責人伊辛格對國家安全戰略的基本想法表示歡迎，認為基本理念正確，但實施困難。他建議，給已經存在的聯邦安全委員會更多的權限和人員。

《南德意志報》報道說，關於中國的段落將根據歐盟2019年制定的三要素來決定，即中國是氣候保護等重要問題上的合作夥伴，是經濟競爭者，但最重要的是系統性競爭對手。最後一點在未來將得到更明顯的體現。德國國家安全戰略文件中，沒有闡述中國政策的操作細節。德國政府正在專門制定中國戰略。該戰略將在未來幾個月內公布。

《南德意志報》還指出，這個等待很久終於出台的國家安全戰略對朔爾茨總理來說，也是他給自己的一份生日禮物。因為周三正好是朔爾茨總理65歲生日。

N-TV電視台看到的是，朔爾茨總理在其國家安全戰略里，表達了對中國的關係，即不脫鉤，但要去風險化，減少對原材料的依賴。這已是歐盟和其他夥伴國家慣用的說法。