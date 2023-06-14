法國官方迴避台灣經濟部長 李強下周或到訪巴黎

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台灣經濟部長王美花6月12日起率團對法國展開為其八天的訪問，法國經濟部長辦公室官員表示，法國官員並沒有計畫會見王美花，其中原因，法國官方並未加於說明，不過評論認為或許與下周中國總理李強的到訪有關。

2022年10月23日，中共政治局新一屆常委到達人民大會堂，從前到後，總書記習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥和李希到達北京的人民大會堂。在習近平於2022年10月23日授予自己第三個五年任期後，世界面臨著與中國在貿易、安全和人權方面更加緊張的前景。

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台灣經濟部長王美花周一抵達巴黎，王美花此行除了出席全歐洲最大科技盛會法國科技大會（Vivatech）的台灣館開幕儀式外，還將舉辦台灣離岸風電發展暨投資交流會議，並且邀請歐洲離岸風電廠商熟悉台灣投資環境。據台灣經濟部提供的數據，法國是迄今為止台灣在歐洲最大投資目的地，也是台灣在歐洲的第四大貿易夥伴國。上個月，台灣的輝能公司（ProLogium Technology）宣布投資52億歐元在法國北部修建電池廠。

彭博社的報道周二引述法國經濟部長勒梅爾辦公室的一名官員說，法國官方並沒有計畫與王美花會見，彭博社的報道和勒梅爾辦公室均未說明原因。不過，中國總理李強下周或將出席法國總統馬克龍舉辦的金融峰會或與此有關。

下周舉行的國際金融峰會旨在推動氣候融資，緩解貧困債務危機，以及啟動金融機制改革等等，法中在今年四月馬克龍總統訪問北京時曾經就此達成一致，馬克龍在北京還就此議題同中國總理李強舉行了會談。不過，到目前為止，中法雙方均未確認李強出席金融峰會的消息。法廣致函法國經濟部但尚未獲得法國官方的確認。

中國總理李強應德國總理舒爾茲的邀請於本月20日訪問德國，中國官方尚未公開李強歐洲之行的行程。

李強訪問歐洲正值中美博弈情勢緊張之際，而中國駐法大使此前有關烏克蘭戰爭以及前蘇聯加盟共和國主權地位的言論又引發歐洲強烈不滿，儘管香港《星島日報》近日報道說，盧沙野大使即將卸任返回北京。

美國政治新聞媒體政客（Polotico）網站此前報道指出， 就在中國新任總理、習近平的得力助手李強對歐洲進行首次訪問的前幾天，台灣派三名部長前往歐洲訪問，以便更好地了解這些所謂志同道合的歐洲夥伴國的立場。