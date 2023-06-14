破近百年機制 港府決定輸入2萬建造運輸外勞 中國人受惠多

香港/勞動市場

香港政府繞過由勞資官三方組成丶已成立96年的諮詢平台，改由政府決定輸入2萬名建造業和運輸業勞工，下月開始接受申請，沒有完結時限，但港府強調，計畫並非永久。另外，又會開放26個現時不得輸入外勞的基層工種，為期兩年。商會歡迎輸入外勞計畫，勞工界則不滿港府再次架空三方諮詢平台的勞工顧問委員會，促請當局嚴格監管。經濟學者則憂慮政府同一時間開放太多輸入外勞工種。

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面對勞工短缺，港府昨(13日)午召開記者會公布輸入外勞計畫詳情，即同一時段內，建造業的輸入配額上限是1.2萬人丶航空業6300人丶公共小巴及客車司機分別為900和800人。其工資不得少於香港相關職位每月工資中位數丶僱主聘用本地工人和外勞比例為2：1丶僱主須就每名外勞支付每月400元「僱員再培訓征款」。

發展局長甯漢豪指出，建造業外勞配額會優先考慮批予造價逾10億港元的公營工程項目，例如公屋丶醫院和鐵路等工程，若私營項目能證明部分工種本地人力非常短缺，當局亦會考慮特殊情況下批准輸入外勞。

小巴和客車司機配額方面，約佔行業空缺的一半，運輸及物流局局長林世雄表明，司機須持有運輸署認可的非本地駕駛執照至少一年，且須通過本地公共小巴或巴士駕駛考試及職前課程，接受10至12小時駕駛實習訓練。

副財政司長黃偉綸說，外勞不局限於中國內地勞工，但基於地理因素，相信引入的外勞大部分來自內地，外勞完成合約後便會離港，屆時將可騰出配額。他補充，建造業及運輸業的輸入外勞計畫將於7月開始接受申請，目標在兩個月內完成審批；他強調，相關計畫並非永久措施，惟設定一個短暫時限亦不符現實。

至於暫停執行26個基層工種不許輸入外勞的規定，例如售貨員丶侍應丶收銀員丶文員丶髮型師丶送貨員及接線生等，黃偉綸稱，由於涉及較多工種，期望9月前接受申請，而處理申請的時間會由5個月縮減至3個月。他強調，輸入勞工是要確保經濟有足夠動力向前發展。

被問及港府現時做法是否架空勞資官三方協商的勞顧會，勞工及福利局長孫玉菡沒有正面回應，強調院舍丶建造及運輸業出現長期結構性短缺，難以就每宗申請諮詢勞顧會。他重申，日後每半年將就行業輸入勞工計畫向勞顧會彙報，「絕不存在繞過勞顧會」。

香港總商會歡迎輸入勞工，認為有助香港疫後再創繁榮，並冀措施進一步放寬，擴闊至其他人手短缺行業，解決人手荒。

在港府拍板新輸入外勞計畫前強烈反對的勞工界，在計畫拍板後繼續批評港府繞過勞顧會。香港勞工社團聯會的立法會議員周小松更憂慮，擴大輸入外勞將壓低基層工友議價能力，薪酬待遇難以合理提升，要求為計畫設時限。他又促請港府嚴格監管計畫，防止僱主濫用和避免黑心僱主違法剝削外勞，輸入外勞的僱主亦須改善本地工人待遇，加強與培訓機構合作。

曾是泛民主派的職工會聯盟成員的零售丶商業及成衣業總工會，其總幹事張麗霞指出，暫停執行不準輸入外勞的26個工種，門檻低但工時長，當中的貨售員丶收銀員和侍應更需長時間站立，但近年薪酬待遇和工作環境未見改善，認為政府應先改善本地工人待遇和職業安全健康，而非貿然放寬輸入外勞。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，香港勞工不足的情況嚴峻，建造業和連輸業是合適起點，但對同步放寬26個非技術或低技術工種的限制，則有所保留，認為不應一次過點着太多「火頭」，因為這令當局難以做好管理。他又說，有關放寬都是回應商界需求，勞工自然會受影響。

港府過往輸入外勞均須經勞顧會審批，但在疫情期間，因安老院人手嚴重短缺而事急從權，不經勞顧會輸入中國內地護老員，為港府今次繞過勞顧會事入勞工開啟先河。