美國醞釀不再給中國電子商務貨物入美關稅豁免

中國/美國/電子商務/關稅

據路透社今天透露，根據擬議的法律，中國電子商務貨物或將失去美國的關稅豁免。其中一位發起人表示，一個由美國兩黨議員組成的團體計畫在14日就提出一項法案，以取消電子商務賣家廣泛用於從中國向美國購物者發送訂單的關稅豁免。

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發起人共和黨參議員比爾卡西迪說，該法案將在頒布後立即禁止來自中國的此類貨物。

電子商務賣家，如在中國成立、總部位於新加坡的 Shein 和 Temu，是PDD Holdings Inc 旗下的競爭對手，經營中國電子商務網站拼多多，是豁免的一大受益者。4 月份的一份聯邦簡報稱，這些公司“利用”最低限度的關稅來逃避關稅，並進口非法物品，例如在中國新疆地區強迫維吾爾族勞工製造的物品。

但Shein 發言人周二表示，該公司在新疆沒有製造商。

至少自 2019 年以來，微量電子商務就引起了人們的關注，當時美國消費品安全委員會報告說，由於大量低價值包裹，它難以捕獲不安全的進口商品。美國海關數據顯示，此類出貨量在 2022 年增至 6.855 億，而 2018 年為 4.105 億。

該法案的其他發起人是共和黨參議員 JD Vance 和民主黨參議員 Tammy Baldwin。目前尚不清楚該提案會獲得多少支持。去年，民主黨代表厄爾·布盧梅瑙爾 (Earl Blumenauer) 提出的一項單獨但類似的法案未能在國會獲得通過。

根據該法案，中國和俄羅斯以外的國家可以通過對本國的免關稅進口商品採用 800 美元的門檻來保持豁免。該法案將只允許聯邦快遞(FDX.N)、UPS (UPS.N)和 DHL 等私人託運人運輸最低限度的包裹，但不包括郵政服務。