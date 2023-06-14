訓練中國飛行員：受制裁的在香港先豐服務公司一口否認

美國稍早公布新一輪制裁措施，包括遭指控招攬外國飛行員訓練中國空軍的公司。涉案的總部位於香港的先豐服務集團有限公司否認有關他們招攬西方和北約人員向中國軍事飛行員提供培訓的指控，該公司說不知道有任何理由將公司納入出口管制列表。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道稱，總部位於香港的先豐服務集團有限公司Frontier Services Group否認美國關於訓練中國軍事飛行員的指控。

這家之前由黑水公司創始人埃里克·普林斯經營的安全和航空公司被美國商務部工業和安全局列入出口管制名單。

先豐服務公司稱，“美國商務部工業和安全局從未聯繫過我們。我們想重申，自普林斯Prince辭職以來，他沒有參與該集團的任何業務活動，並且 Prince 與該集團之間沒有持續的關係。”

據該公司還澄清說，普林斯Prince 持有該公司的股份不超過 5%。

美國拜登政府於本周一將 43 家實體（其中 31 家為中國）添加到出口管制清單，限制它們因被視為違背美國利益的活動而接受美國出口產品。美國商務部稱，該名單還包括為支持中國軍事現代化而收購美國原產項目的公司，例如高超音速武器開發和高超音速飛行模型等領域。