中國經濟5月數據不盡人意 稱復蘇仍疲軟

中國/經濟

中國國家統計局 (NBS) 發布經濟數據報告，指中國 5 月份工業產出同比增長 3.5%，低於 4 月份 5.6% 的增幅，略低於路透社調查中分析師預期的 3.6% 增幅，路透社並說原因是製造商舉步維艱國內外需求疲軟。受悲觀數據影響，摩根大通將其對中國 2023 年全年國內生產總值 (GDP) 增長的預測從 5.9% 下調至 5.5%。在嚴重未能實現 2022 年目標後，政府為今年設定了 5% 左右的適度 GDP 增長目標。

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中國經濟在 5 月放緩，預計將出台更多刺激措施。中國經濟在 5 月份顯示跌跌撞撞，工業產出和零售銷售增長低於預期，這增加了人們對北京將需要採取更多措施來支撐大流行後搖搖欲墜的復蘇的預期。

今年早些時候的中國經濟反彈顯示在第二季度失去了動力，促使中國央行本周在近一年內首次下調了一些關鍵利率，並預計還會有更多。

“Covid 後的復蘇似乎已經結束，經濟雙底幾乎得到證實，我們現在看到我們低於市場普遍預期的 2023 年和 2024 年 GDP 增長分別為 5.5% 和 4.2% 的重大下行風險，”野村分析師在最新令人失望的數據公布後發表研究報告稱。

國家統計局 (NBS) 周四表示，5 月份工業產出同比增長 3.5%。衡量消費者信心的一個關鍵指標零售額的增長了 12.7%，低於 13.6% 的增長預期，並且低於 4 月份的 18.4%。

從工廠調查和貿易到貸款增長和房屋銷售的數據都顯示出世界第二大經濟體的疲軟跡象。國家統計局數據顯示，5 月份粗鋼產量同比和環比下降幅度均有所擴大，而煤炭日產量也較 4 月份有所下降。

數據顯示，5 月份房地產投資以至少 2001 年以來的最快速度下降，同比下降 21.5%，而新房價格增長放緩。

1-5月民間固定資產投資下降0.1%，與國有實體投資8.4%的增幅形成鮮明對比，顯示企業信心疲軟。勞動力市場的痛苦仍在繼續，青年失業率躍升至創紀錄的 20.8%。5 月份全國調查失業率維持在 5.2%。

路透社引述一位人權組織和經濟學家表示，中國工廠的罷工已飆升至七年來的最高水平，並且預計將更加頻繁。