中國開放更多促進生育措施 北京先行推16種輔助生育療法

中國/計畫生育

北京政府周四宣布，將從 7 月 1 日起，將 16 種輔助生殖技術納入該市的醫療保健系統。路透社說，這是當局為提高中國低迷的出生率而採取的最新舉措。

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北京將從 7 月開始為夫婦提供體外受精和其他生育治療。根據北京市醫療保險局副局長杜新說，體外受精、胚胎移植、冷凍和儲存精液是基本保險中的一些治療。

該措施出台之際，中國在六年來首次出現人口下降後努力遏制出生率下降。去年新生兒數量降至每千人 6.77 人的歷史新低，預計 2023 年將進一步下降。

中國國家衛生委員會去年 8 月向各省發布了關於改革支持生育率政策的指導意見。中國東北省份遼寧省在 5 月表示，將從 7 月 1 日起將輔助生殖技術包括在內。北京方面的公布也是在法院對徐棗棗 Teresa Xu 做出判決之前發布的。 Teresa Xu 是一名未婚的 35 歲中國女性，她起訴北京一家公立醫院侵犯了她的權利，因為她未婚而拒絕冷凍卵子。

出於對中國快速老齡化的擔憂，政府方面在 3 月份提出，單身和未婚女性應該能夠獲得卵子冷凍和體外受精 (IVF) 治療等服務。至此由於必須結婚的國家規定，全國未婚女性很難獲得試管嬰兒和卵子冷凍技術等生育治療。

由於出生率下降，四川省西南部等省份的一些私人診所已經開始允許試管受精。