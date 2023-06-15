亞投行加拿大人高官批評中國憤而辭職稱被建議逃離中國

中國/加拿大/亞投行

總部位於北京的亞洲基礎設施投資銀行 (AIIB) 的一名加拿大高級僱員今天透露，他在從該銀行辭職以抗議他聲稱受到中國共產黨的壓制後，被建議逃離該國。他沒有詳細說明是誰建議他逃離中國的。

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據路透社今天報道稱，亞洲基礎設施投資銀行 (AIIB) 的高級僱員鮑勃·皮卡德 (Bob Pickard) 是加拿大人，也是亞投行前全球通訊負責人，他周三在社交媒體上發表了一篇措辭嚴厲的帖子，並宣布辭職。幾小時後，渥太華表示，啟動調查這些指控，同時凍結與該銀行的關係。

亞投行由中國國家主席習近平於 2016 年成立，作為世界銀行和其他西方主導的多邊貸款機構的中國替代機構，在全球擁有 106 個成員，包括加拿大，並稱其是一個“非政治”貸款機構。

皮卡德在接受電話採訪時告訴路透社：“我已經儘快離開了中國。”他說，他在本周早些時候提出辭職後逃到了日本。

據他稱，“有人建議我近期不要涉足中國。在一個邁克爾夫婦被政府綁架的國家，我們可能對此類事情更加敏感或擔心。”他指的是2018-2021年兩名加拿大人在中國被拘留近三年的案例。

他沒有詳細說明是誰建議他逃離的。

中國駐加拿大大使館周三晚間表示，皮卡德的說法是“謊言”。

亞投行周三早些時候表示已接受皮卡德的辭職，並稱他的評論毫無根據且令人失望。

皮卡德說，他不相信加拿大的利益可由該銀行提供服務的。皮卡德說：“我感到（共產黨）黨員的力量干擾了我們清晰透明地溝通的能力。”由於保密協議，他拒絕透露具體例子。他稱，“我覺得我國的納稅人不應該為這個組織提供資金，它最終對中國的好處將超過對加拿大的任何好處。”

加拿大財政部長 Chrystia Freedland 周三表示，加拿大在調查此事時正在凍結與亞投行的關係，並且不排除任何結果，這暗示渥太華可能會退出其於 2018 年 3 月正式加入的亞投行。

中國駐加拿大大使館周三晚間在其網站上發表聲明說：“有關人士關於亞投行的言論純屬聳人聽聞的炒作和徹頭徹尾的謊言。” 該大使館官方說，中國是亞投行重要成員，一貫遵循多邊規則和程序。一些國家頻頻指責他人、說三道四……這種行為明顯是專制’行為。”

據路透社稱，這場事件標誌着過去五年一直冷淡的加拿大和中國雙邊關係出現新的低谷。上個月，在渥太華以外國干涉為由要求一名駐多倫多的中國外交官離開後，中國針鋒相對地驅逐了一名駐上海的加拿大外交官。

加拿大指責中國試圖通過各種計畫干涉加拿大事務，包括設立非法警察局和針對議員施壓。

北京否認所有此類指控。

該報道稱，根據他的 LinkedIn 個人資料，皮卡德是一名公共關係資深人士，他於 2022 年 3 月加入亞投行。今年早些時候，亞投行行長曾表示該行不會被捲入政治糾紛。