團體批港警「六四」以「帶走」為名 違法剝人身自由

香港/政治

香港警方在「六四事件」34周年「帶走」31人回警署，但關注香港人權的法律團體指出，不少截查既不合理亦缺乏法律基礎，目的應是藉此騷擾及阻嚇市民無懼地行使言論和集會自由，形同「非法囚禁」；加上無理限制市民悼念「六四」所在的維園和銅鑼灣區，團體形容，警方對市民的監察和對悼念的阻撓，「嚴厲程度屬前所未見」。

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由一群專註法律及政策研究的香港人權工作者組 成的「香港人權資訊中心」今(15日)早發表報告，指警方今年在正式拘捕外，還新增「帶返警署調查」作為預防性拘留手段，限制人身自由，情況令人特別憂慮。

中心指出，香港法律並無授權警方以「帶走」的形式將一名市民強制移離某個地方及限制其人身自由；若不是正式被捕，市民亦沒有義務協助警方調查。換言之，警方最多隻可請求市民自願性跟隨警方離開現場。

但中心分析發現，6 月 3 日和4日共「帶走」31人，當中5人被捕；但所有獲傳媒現場報道的被捕或被帶走人士，都沒有作出或企圖作出任何暴力行為，絕大部份人只是和平地作出悼念行為，甚至只是因為手持黑紙默站丶 手持六四書籍或亮起手機電筒便被警方拘捕或帶走。中心引述聯合國人權事務委員會早前詮釋《公民權利和政治權利國際公約》時已指出，自發性的集會同樣受到《公約》保護，而對目標人物實施「預防性拘留」以阻止他們參加集會可能構成任意剝奪自由。

中心分析見諸報道的 12 名被截查市民，認為警方帶走他們的唯一合理推論，「就是警方故意透過任意截查的方式騷擾及阻嚇市民，從而令他們無法順利及無懼地行使其言論和集會自由。」中心發言人促請警方立即停止此等以「帶走」為名的限制人身自由手段。指警方只可在必須的情況下才可拘捕一名市民，而在拘捕以外不可透過任何方式剝奪市民的人身自由，否則會構成「非法禁錮」。若警方希望市民協助調查，則應清晰地解釋其原因及提出請求，並說明是否協助純屬自願決定。

中心亦羅列了警方以國家安全為由而嚴密監控和限制港人權利及自由的例子，例如在 6 月 4 日前致電不同社運人士，要求他們在「六四」當天不要去維園或不要在社交媒體悼念，甚至着前支聯會常委梁錦威「無必要唔好出街」。

中心指出，警方種種行動已嚴重侵犯市民的集會及表達自由，違反本地法律及國際人權標準，部份行動更是完全欠缺法律基礎。中心批評，港府正以過於寬鬆甚至任意的方式，注釋本已不符人權標準的煽動意圖罪，令警方可濫用公權力侵犯市民的集會及表達自由，甚至連與悼念六四無關的人 亦一同遭殃。

警方4日深夜發稿，指以懷疑涉嫌破壞社會安寧為由，帶走23人，包括本台記者。但記者接觸的十餘人，均不知道被警方有此懷疑，遑論懷疑原因是否合理。警方和保安局長鄧炳強其後共三次回應本台記者被帶走一事，但都未能解釋為何有此懷疑，鄧炳強強調，若不處理該些人，活動就有機會被騎劫，故須採取行動處理避免事態惡化。