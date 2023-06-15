李強出國首訪 選擇德國與法國

中國/李強/德國/法國

中國總理李強將於6月18日至23日訪問德國和法國。法新社說，這是李強3月上任以來的首次出訪。

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據中國外交部發言人汪文斌說，中國總理李強"將對德國進行正式訪問，在那裡他將舉行第七輪中德政府峰會，然後再對法國進行正式訪問，在那裡他將出席新全球金融公約峰會"。

法新社說，在中國，總理的政治地位通常低於國家主席，而且更具體地負責經濟和金融議題。

在法國總統馬克龍的倡議下組織的新全球金融公約峰會的目標是雄心勃勃的：改革全球金融架構，以更好地應對全球變暖的挑戰。

一些與會者已經確認出席，包括世界銀行行長阿傑-班加、聯合國秘書長古特雷斯、歐盟委員會主席馮德萊恩和德國總理朔爾茨。

在柏林本周公布了一份將中國描述為敵視德國的競爭力量的文件之後，李強的德國之行有望變得更加微妙引發關注。

朔爾茨政府在周三公布的國家安全戰略中譴責說，中國雖然是德國的 "夥伴"，但它的行為"違背德國的利益和價值觀"。

中國是德國的主要經濟夥伴，也是德國強大的汽車行業的重要市場，長期以來一直受到柏林的保護，但在過去一年裡，柏林的語氣變得更加強硬。

執政聯盟里的黨色部長們呼籲對北京採取更強硬的態度，批評中國對台灣的態度以及中國當局被指控以反恐的理由對西北部新疆地區的維吾爾人實施虐待。