美國"應用材料"控告中資公司借挖角竊取晶片設備設計機密

全球半導體製造設備供應商"應用材料"(Applied Materials, Inc)正控告加州一家被中資收購的競爭對手馬特森(Mattson)科技，通過耗時14個月時間的員工挖角行動，竊取了一些最有價值的半導體設備設計機密。

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《彭博社》報導，美國"應用材料"指控這家總部位於加州的馬特森(Mattson)科技，在2016年被中國支持的北京屹唐盛龍（亦莊龍）半導體投資中心收購後，在短短14個月內挖走17名最資深的工程師。

根據法庭文件指出，這傢具有中資背景的公司，挖走了包括一名高級部門經理和研究人員，應材已經在2022年對馬特森科技提出控告。應材在控告文件中指出，他們已經在2022年對馬特森科技與最近離職員工提告，這名最近離職的員工已經交出間諜活動的具體證據。應材指出，被竊取的文件中有許多是高度敏感性以及技術性的資料，並且包含應材的商業機密和專利技術，這將使馬特森科技可以增加多年的競爭優勢。

報導指出，這名被控告的員工賴燦峰（音譯）承認將前公司資料上傳至個人帳戶，但強調只是想“保留成就”當作紀念，然而應材在訴訟文件上詳實記載該名員工先是在2022年2月接受馬特森科技的工作機會，而後便試着將訊息下載到自己的USB，失敗後便轉而改用電子郵件將大量訊息發送給自己。