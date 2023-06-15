習近平七十歲生日之際 普京、金正恩齊祝壽

中國/俄羅斯/朝鮮

今天（6月15日）是中國國家主席習近平七十歲生日，俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩都發賀電祝“好友”生日快樂，普京還呼籲加強兩國在全面衝突中的關係。

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據法新社從莫斯科發回的報道，普京在克里姆林宮網站上發布的一封電報中寫道：“親愛的朋友，我衷心祝願你身體健康、幸福、繁榮和成功。”他強調說：“我期待我們繼續進行建設性的對話，並就當前的雙邊、地區和國際問題開展密切合作，造福於俄、中人民。”

在信中，俄國總統還讚揚習近平，說中國“在他的領導下取得了令人矚目的成就：國民經濟穩步增長，公民財富增加，北京在世界上的地位越來越強”。 普京還歡迎他的中國同僚為加強莫斯科與北京之間的“全面夥伴關係和戰略合作關係”所做的“努力”。

朝鮮領導人金正恩今天也向中國國家主席習近平發送了生日賀電，據朝中社今天的報道，金正恩在賀電中表示，習近平總書記長期以來懷着對黨、國家和人民的高度責任感，投身於建設有中國特色的社會主義偉大事業，受到全體中國共產黨員和人民的尊敬和信賴。

賀電中寫道，在習總書記的堅強領導下，中國共產黨的威信進一步提高，初步實現了建設富裕社會的目標，中國的綜合國力和國際地位得到了極大的增強。相信在總書記的領導下，團結在黨中央周圍的中國黨和人民必將在實現中華復興的鬥爭中取得勝利，實現更加輝煌的成果。

法新社指出，自 2022 年 2 月 24 日俄羅斯在烏克蘭發動侵略攻勢、以及西方制裁重創俄羅斯經濟以來，俄羅斯和中國保持着密切的關係。

北京還強調不譴責俄羅斯對其烏克蘭鄰國的攻擊。中國國家主席習近平今年 3 月訪問莫斯科，他曾說雙邊關係正在“進入新時代”。

另外，韓聯社報道稱，金正恩在周二（6月13日）就委託朝鮮駐華大使李龍男，通過中聯部副部長送上花籃。