布林肯去北京為了避免誤判？

美國國務卿布林肯周五表示，他即將訪問北京的一個重要目的是為了“避免與北京發生誤判”，為什麼呢？

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布林肯訪問中國，這是自2018年以來美國最高級別的官員首次訪華，他在訪華前夕對媒體說，希望“避免誤判”，重啟對話。這句話暗示美中關係緊張到需要採取措施避免發生不測的地步。

中美關係極其緊張，自拜登擔任總統以來幾乎沒有緩和的機會，二月份發生的氣球事件導致布林肯推遲訪華，使通過努力溝通來緩和雙方關係的努力再次受挫，在經過數月的公開的暗中的較量後，布林肯訪華看來終得以成行。

各界對布林肯訪華期望值並不高，而布林肯對此行定調為“避免與北京誤判”，顯然是一個很現實的底線。無論在南中國海，在台海，在俄烏戰爭等一系列重大問題上，中美對峙都到了很嚴重的地步，尤其在南中國海和台海，在中國強烈宣示領海野心、不惜以戰艦阻礙“在國際海域自由航行”的美國戰艦的背景下，擦槍走火的可能性不可能完全排除。

布林肯一如此前的拜登政府多位高級閣員所表示，要為美中關係建立一道護欄，其目的就是避免不測的發生。這也就是美國國家安全委員會印太政策協調員坎貝爾近日所表示的，美國希望與中國建立一個類似冷戰時期的危機管控機制。但是“中國一直不願接受和參與建立這樣的機制。”

布林肯周五在與新加坡同行維維安-巴拉克里什南舉行的新聞發布會上說，他此行的目的是為了 "打開直接的溝通渠道，以便我們兩國能負責任地處理我們的關係，包括解決某些挑戰和誤解，避免誤判"。

布林肯應該在當地時間晚間離開華盛頓，周日開始，對北京進行為期兩天的訪問，期間將與中國高官會晤。

美國國務卿還表示，他還打算在這次訪問中 "促進美國的利益和價值觀（......），包括直接和真誠地傳達我們對一些問題的關切"。

布林肯訪華的另一個目的：用他的話說，就是“需要探索與北京合作的潛力，以應對氣候變化和打擊合成毒品等全球挑戰。”

布林肯再次重申美國的關切重心："激烈的競爭需要緊張的外交，以確保它不會變成對抗或衝突"，他補充說，"世界期待美國和中國進行合作"。

布林肯此行可謂極不輕鬆，北京也不斷地高調放話，星期五稍早些時候，中國外交部發言人汪文斌稱，美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道，這句話在上次中美阿拉斯加失敗的對談中，中方高官楊潔篪和王毅就曾以同樣的話語警告過美方。當時，美國國家安全顧問沙利文和國務卿布林肯對中國的人權，大規模關押新疆維吾爾人，以及不顧承諾破壞香港一國兩制的自治地位提出批評。中國外交高官的這一說法意味着，美國對中國人權等問題的批評，被視為“從實力地位出發和中國打交道”，不符合中方要求的“相互尊重，平等對待”。

汪文斌還稱，美國將中國視為最主要競爭對手和最重大地緣政治挑戰，這是對中國的嚴重誤判。看來，在北京的眼裡，誤判一方是美國。

布林肯此行能在多大程度上消除“誤判”只有拭目以待，但一些分析人士認為，布林肯可能還有着通過此次訪問為拜登和習近平11月在美國舊金山亞太經濟合作組織國家領導人峰會期間會晤鋪路的目的。

與此前後，一些美國最大的老闆正在將要或已經前往北京，從庫克到馬斯克再到比爾.蓋茨，後者星期五受到了習近平的接見。