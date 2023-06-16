普京在白俄部署核武 布林肯稱美國"沒有理由"調整其核武態勢

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針對俄羅斯總統宣稱已在白俄羅斯部署戰術核武器，美國國務卿布林肯周五(6月16日）表示，儘管俄羅斯在白俄羅斯部署了核彈頭，美國“沒有理由”調整其核態勢。普京周五宣稱已將第一部分核裝置運抵白俄羅斯。

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法新社消息，布林肯周五在新聞發布會上被問及俄羅斯在白俄羅斯部署戰術核武器時表示，"我們沒有看到俄羅斯準備使用核武器的跡象，沒有理由調整我們的核態勢。”。

周五早些時候，俄羅斯總統普京宣布，俄羅斯已將第一批核武器轉移到白俄羅斯，具體落實莫斯科在3月份宣布的部署計畫。

普京稱，在白俄羅斯“部署戰術核武器”是三月份與白俄羅斯總統盧卡申科宣布的一項協議的結果，白俄羅斯將其國家的領土借給俄羅斯以攻擊烏克蘭。

普京在聖彼德堡國際經濟論壇上發表講話時表示，俄羅斯已經將承諾的第一部分核裝置運抵白俄羅斯境內，在白俄羅斯部署戰術核武器的工作將在今年底前全部完成。普京並表示，"這是一種威懾因素，是向那些想戰略擊敗俄羅斯的人發出的訊號"。他又說，理論上只有在俄羅斯受到生存威脅時動用核武器，但現在沒有這個必要性。

布林肯周五就此表示，具有諷刺意味的是，俄羅斯總統普京在鄰國部署核武器，而他在為入侵烏克蘭進行辯護時曾表示，這是為了阻止基輔獲得此類武器。

布林肯並批評白俄羅斯總統盧卡申科接受莫斯科提供的武器稱，"這是盧卡申科違背人民意願，做出不負責任、挑釁的選擇，放棄對白俄羅斯主權控制的又一例證。"