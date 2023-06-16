歐洲議會通過議案：制裁香港特首李家超丶釋放黎智英等政治犯丶廢國安法

歐盟/香港/政治

歐洲議會周四（15日）以九成的壓倒性票數通過一項支持香港的決議，促請港府立即釋放壹傳媒集團創辦人黎智英以及其他因《港區國安法》被定罪或羈押的民主派人士，並撤銷他們所有控罪；決議又再次呼籲歐盟理事會制裁特首李家超及其他被指壓制香港人權的中港官員；並要求廢除《港區國安法》。港府及中國外交部駐港特派員公署對決議表示強烈不滿及嚴厲譴責。

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在有534席的歐洲議會，昨以483票贊成丶9票反對丶42票棄權通過一項不具約束力的決議，當中訂明，自《港區國安法》2020年中落實後，香港的基本自由丶法治及司法獨立以令人震驚的速度惡化，而中國的做法亦完全違背了「一國兩制」原則丶《中英聯合聲明》及《公民權利與政治權利國際公約》。

決議除上述訴求外，還點名黎智英丶何俊仁丶戴耀廷丶鄒幸彤丶李卓人丶黃之鋒和何秀蘭等民主派政治犯，指他們在等候審訊的漫長過程中，一般會被長期羈押，健康情況堪虞。

決議又對在獄中絕食34小時丶籌組悼念「六四」活動的前香港支聯會副主席鄒幸彤，以及身患癌症但仍被無理撤銷保釋的前立法會議員何俊仁，表達深切關注。

決議又呼籲當局停止為新聞工作製造障礙；並譴責中國政府企圖針對流散在歐盟的香港人，又再次呼籲歐盟成員國暫停和中國及香港的引渡條例。

歐洲議會又敦促歐盟駐港辦事處加強工作，包括加強法庭觀察丶定期彙報重要庭審，並向港府提出探監要求。

動議發起人之一的斯洛伐克籍議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）在決議通過後指出，歐盟必須作出有原則且明確的回應，包括對責任人實施有針對性的制裁，以及重新審視香港的國際地位。

民間組織「香港自由委員會基金」（The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）的英國及歐盟總監沙巴（Mark Sabah），以及帶領黎智英國際律師團隊的英國禦用大律師加拉格爾（Caoilfhionn Gallagher）發表聲明，歡迎歐洲議會為黎智英發聲，認為港府必須響應歐洲議會的呼籲，在為時已晚前釋放黎智英。他們擔心，作為英國公民的黎智英，有可能為了捍衛民主價值觀和行使受國際保護的權利而死於獄中。

民調：李家超民望跌至51.5 上任新低

不過，中港政府對議案表達強烈不滿及嚴厲譴責。港府表示，李家超領導香港特區履行維護國家安全的責任，天經地義丶光明正大丶理直氣壯，批評歐洲政客為政治目的和利益，罔顧事實，抹黑《港區國安法》。

外交部駐港特派員公署發言人亦對議案表示強烈不滿和堅決反對，強調香港是法治社會，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權。發言人敦促歐洲議會政客，立即停止包庇美化違法犯罪分子的徒勞之舉，立即停止威脅制裁的霸凌行徑，立即放棄以港遏華丶不自量力的癡心妄想。

另外，香港民意研究所昨午公佈於本月上旬進行調查的李家超最新民望，其評分只有51.5分，較上月下跌5.4，是上任近一年以來新低，而支持率凈值亦首次出現負數，在支持率減去反對率後出現負1個百分點。

時事評論員劉銳紹在記者會上解釋，這與特首上任「蜜月期」已過有關，再加上他近期處理國泰機組人員被指歧視中國乘客的風波和器官捐贈一事上亦有失分。