澤連斯基表明不會與俄羅斯談判 南非總統呼籲俄烏雙方緩和衝突

烏克蘭/俄羅斯/非洲/澤連斯基

烏克蘭總統澤連斯基周五(6月16日）在與斡旋俄烏戰爭的非洲領導人代表團會晤後，再次表明不會與俄羅斯進行談判。南非總統拉馬福薩呼籲俄烏雙方緩和衝突。

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法新社消息，非洲七國領導人及官員組成的代表團周五抵達烏克蘭，斡旋俄烏戰爭。澤連斯基在與非洲領導人會談後舉行的記者會上表示，"今天我在（與非洲代表團）會晤時明確表示，當侵略者佔據在我們的土地之上，允許與俄羅斯進行任何談判就意味着凍結戰爭，凍結痛苦和苦難"。

澤連斯基並指責俄羅斯2014年吞併克里米亞後"凍結了烏克蘭衝突"，烏克蘭不會允許莫斯科再次這樣做。澤連斯基說，"在2022年2月入侵烏克蘭之前，俄羅斯長期以來試圖用（明斯克）和平協議來欺騙所有人”，過去達成的(明斯克）協議旨在試圖解決與烏克蘭東部莫斯科支持的分離主義分子的衝突，而俄羅斯藉此準備對其鄰國發動新的攻勢。

澤連斯基表示，“很明顯，俄羅斯還想再次使用慣用的欺騙手法，但俄羅斯不會再次欺騙全世界”，澤連斯基說， “我們不會再給他第二次機會了”。

法新社報道，南非總統拉馬福薩周五與其他非洲六國領導人組成代表團訪問基輔，他呼籲烏克蘭和俄羅斯“緩和衝突”。非洲代表團訪問基輔之後還將前往莫斯科，此行試圖在烏克蘭和莫斯科之間進行調解。

拉馬福薩周五下午在與烏克蘭總統澤連斯基聯合舉行的新聞發布會上表示，“雙方必須緩和下來”。

非洲代表團抵達基輔後，先到基輔附近的布查鎮視察並在一處亂葬崗出席悼念儀式。

烏克蘭全境當地周五早上響起防空警報。烏軍說，擊落了12枚俄軍導彈。拉馬福薩的發言人說，空襲警報期間，拉馬福薩走入防空洞暫避。

而俄羅斯普京周五表示，烏克蘭人在前線發起的反攻“沒有機會”取得成功。

在非洲領導人代表團訪問烏克蘭首都基輔展開和平任務之際，烏克蘭周五表示，烏軍在基輔上空擊落12枚俄羅斯導彈，包括6枚"匕首"超音速導彈。

法新社報導，烏克蘭空軍指出，烏軍摧毀6枚"匕首"（Kinzhal）超音速導彈、6枚"口徑"（Kalibr）巡弋導彈及2架偵察無人機。基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）表示，所有導彈都在基輔上空遭到攔截。

"匕首"極超音速導彈是俄羅斯總統普京在2018年公布的6種新一代武器之一，當時普京宣稱匕首導彈不會被世界上任何防空系統擊落。