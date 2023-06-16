美國大老闆們湧向北京 管它中美關係如何緊張

中美關係

從馬斯克到比爾蓋茨，中間還有一個庫克，一些美國的超級老闆接踵前往北京，似乎忘了中美貿易大戰，更不管中美關係如何緊張。

在中國新華社發布的這張照片中，2023年6月16日，比爾-蓋茨在北京與中國國家主席習近平會面。微軟的聯合創始人比爾-蓋茨在特斯拉CEO埃隆-馬斯克訪問北京的幾天後，與中國國家主席習近平進行了會晤。中國CCTV顯示，習近平說他很高興見到被他稱為 "老朋友 "的蓋茨。

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法新社評述說，這差不多是新冠疫情爆發前的景象，三年之後，當習近平下令執行的讓中國與世隔絕的清零政策終結之後，斷了的線似乎又接上了。

儘管中國的經濟從來也沒有像今天這樣不景氣，青年的失業率即使依據官方保守數字也創下20.8%的新高，美國超級老闆們到北京，至少顯示了他們對中國這個巨大市場以及對美中兩經濟巨頭關係的某種樂觀期待？

中國外交官傳話說，馬斯克在北京這樣說：“美國與中國的利益緊密相連，就像兩個不可分離的雙胞胎”。

三月份，蘋果總裁庫克甚至在中國首都宣稱，他的蘋果與中國享有一種 "共生 "關係。眾所周知，世界上最大的蘋果手機製造廠就在中國。

不過，他們還沒有遇到比爾.蓋茨得到的“最高禮遇”。星期五，中國國家主席習近平接待了2019年之後首訪中國的微軟創始人比爾.蓋茨。

習近平稱蓋茨為“老朋友”，中方媒體強調，這是習近平多年來首次會見外國企業家，何等榮耀？

習近平對蓋茨說，“你是我今年在北京見到的第一位美國朋友”。央視轉述的習近平後面說的一句話引起不少解讀，他對蓋茨說，“我總認為中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民。”

看來，習近平對與美國行政當局，至少從特朗普到拜登，打交道感到很頭疼。他似乎更希望和代表民間的美國大老闆們交流。

美國總統是否也有過與“中國民間”直接打交道的願望？不過，美中兩國的“民間”是不太一樣的，美國政府是民選政府，在一定程度上代表民間。中國政府是由中共領導集團指定的，而這個集團的最高領導人習近平在黨內維持着至高無上的地位，他不需要選舉，也不需要人民表態，因此，這種特殊的自我任命“內循環”的黨國結構，很難說真正代表“民間”。

習近平堅決清零導致中國經濟衰敗，總要顯示一點對外開放的姿態，讓紛紛流失的外資止步？或許他對比爾.蓋茨有某種特別的好感？後者客隨主便，投桃報李。他對習近平說，“非常榮幸”有機會會面。官媒央視網是這樣表述的，蓋茨對習近平說，“中國在減貧和應對新冠疫情方面取得舉世矚目的巨大成就，為世界樹立了很好榜樣。”

看不到蓋茨先生的原話，但願這是蓋茨的原意。單單以中國在疫情方面取得的“巨大成就”而言，這句話更像是中國官員的宣傳。三年清零，給中國帶來了難以估量的人道災難和經濟後果，怎麼能說“為世界樹立了很好榜樣？”

美國的企業領袖來訪的時刻正是中美貿易關係、外交關係更加敗壞的時刻，當然，即使這樣，也沒有影響美中貿易額再破紀錄，達致6910億美元的高峰。

美國企業界擔心對華出口減緩，尤其在高技術領域。以國家安全的名義，美國自2022年起封堵了尖端半導體以及相關製造設備向中國出口。

奉行實用主義的美國企業家很久以來在為加強美中關係辯護，他們稱這樣的話有時候會促進中國進行經濟和政治改革。但是，一個自習近平上位以來越來越封閉的中國，讓美國企業家們的這種說法失去了份量，從前影響力巨大的一些企業集團也隨之邊緣化。

設在中國的策緯諮詢(Trivium)公司的分析師Joe Mazur指出："商業界是穩定中美關係的最後一個浮標之一。"可是，他們這樣的聲音越來越稀少"。

美中摩擦諸多，從台灣到人權，美國商界關注着國務卿布林肯訪問北京。中美商會前主席詹姆斯-齊默爾曼告訴法新社：美國公司在中國進行了大量投資，在那裡有數以千計的員工，並且仍然將中國視為一個有前景的市場。可是美國和中國政府 "已經把所有的合作消減到零"，

負責促進雙邊貿易並反對貿易制裁的美中貿易理事會，面對對北京日益強硬的美國國會，也明顯感到被邊緣化。

中國領導人習近平似乎也感覺到某種危險，他強調以自力更生為主的即使中國的經濟學家們也深表懷疑的“內循環”，旨在全面提防美國。中國當局最近限制了將數據帶出國門的能力，並對諮詢公司，特別是美國公司的辦公室進行了突擊檢查，使外國公司不寒而慄。

英國簡氏信息集團的分析師Claire Chu說："看法正在改變"。她指出："許多公司正在說'即使我們不離開中國，我們也必須開始考慮這個問題'。像蘋果集團一樣，全球許多巨頭都在審查他們對中國的依賴性，儘管這並不影響庫克訪問北京。

齊默爾曼說："一如10年前人們說絕對有必要進入中國一樣，今天尤其有必要有一個必備的搬出中國的戰略"。