美眾院中國委員會主席批評拜登 急於重啟美中對話"誤判且危險"

美國/中國/美中關係

美國眾議院"中國問題特別委員會"主席加拉格爾接受日媒專訪時表示，拜登政府急於重啟美中對話是"誤判形勢且相當危險"，他表示，中國武犯台灣的衝突危機正在升高，並提到危機可能在2027年前發生。

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中央社消息，美國國務卿布林肯預定18到19日訪問中國，重啟今年2月因間諜氣球停擺的美中對話。拜登政府的立場是透過美中溝通，以避免因誤解或誤判而引起衝突。

今年2月曾經密訪台灣的美國眾議院"中國問題特別委員會"主席加拉格爾（Mike Gallagher），日前在接受日本經濟新聞訪問時，批評拜登政府"害怕刺激中共"，"擱置了對華為全面禁運及間諜氣球等事件的調查細節"，他認為其結果助長了中國的挑釁行為。

消息稱，長期以來，美國期待中國的民主化，並採取重視經濟關係的"交往政策"，但中國卻加強了霸權主義並對地緣政治構成威脅。

加拉格爾表示，在拜登政府急於重啟對話之際，中國卻加強了對美國企業的威逼，他認為，對話優先是"（猶如）殭屍的交往（政策）"絕對無法順利。

報導指出，加拉格爾的態度代表了美國議會跨黨派傾向於中國威脅論的現狀，這將對拜登政府帶來壓力。

對於中國武力犯台危機的可能性，加拉格爾表示他很擔心"衝突的風險正在升高，並進入了最大危險的局面"。他指出，隨着人口老化和減少，中國的潛在增長率也將下降，"由於中國國家主席習近平在30年代將面臨更多挑戰，他可能在未來5年內嘗試冒險"。

報導指出，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯曾表示，習近平已命令共軍在2027年前具備犯台能力。加拉格爾警告，台灣有事的風險"時間可能會更早，2027年可能不是（危險）局面開始階段，而是結束的時間"。

加拉格爾認為，中國並不想和美國建立雙贏的關係，中國想借"雙贏合作"的煙幕彈奪取台灣、控制關鍵技術領域，並擴充軍備將美國踢出太平洋。

加拉格爾也向日經透過近期將再度訪台的計畫，並考慮出席支持台灣民主和加強自衛能力的公開活動。