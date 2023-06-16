駐日美軍橫田空軍基地接到“爆破預告”

美日/軍事

美國軍方媒體報道稱，駐日美軍橫田空軍基地由於接到要對該基地進行爆破的預告，致使基地員工等奉命從多棟建築撤離。據美軍媒體《星條旗報》報道，駐日美軍橫田空軍基接到爆破預告，15日上午11時後，向基地內員工發出撤離多個建築物的避難命令。

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有關發出避難命令，橫田空軍基地表示，15日上午10點20分左右接有關“安全的威脅”的報告，因此發出避難命令，在完成基地內安全確認後，解除避難命令，恢復正常運營。

基地發言人說：“由於現實中發生過此類事件，我們要求基地人員聽從安全人員的指示。”

交通繁忙的16號公路沿線兩座大門一時關閉，基地內的道路也已一時關閉。

據橫田空軍基地稱，日本時間下午1:00後發布了“解除警報”，所有大門和道路都可以照常通行。

橫田空軍基地（Yokota Air Base）位於東京都西面45公里的多摩郡福生町，面積7.3平方公里。

1945年開始啟用，是美空軍在東北亞的指揮中心與主要作戰基地和空運基地，隸屬於美太平洋空軍司令部，是駐日美空軍主要基地之一。

2013年11月29日，駐日美軍橫田空軍基地驚現兩個“簡易發射裝置”，一度傳出爆炸聲。警方懷疑，事件可能系一個極端左翼團體所為。

2015年，橫田空軍基地曾有一名不明身份的嫌疑人攜帶“可疑包裹”擅自闖入，導致基地一度關閉。