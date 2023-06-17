布林肯訪華前與日韓外長通話 拜登稱希望在未來數月與習近平會面

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美國國務院周六(6月17日）稱，美國國務卿布林肯在訪問北京之前分別與韓國和日本外長通電話，布林肯強調"中國有必要利用其影響力向朝鮮施壓；他並重申"美國保衛日本的堅定承諾"。美國總統拜登周六向媒體表示，他希望在未來數月內與中國國家主席習近平會面，討論美中關係問題。

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法新社消息，美國國務卿布林肯預計6月18日到19日訪問北京，並與中國官員展開一系列會談。布林肯在行前分別與韓國及日本外長通了電話。

美國國務院周六在一份聲明中稱，布林肯周五與韓國外交部長樸振通電話，雙方譴責朝鮮繼續非法發射彈道導彈，並強調中國應向朝鮮施加其影響力，促其進行持續而認真外交努力。布林肯並重申美國對防衛韓國的"堅定承諾"。

布林肯周六與日本外務大臣林芳正通電話，重申美國其防衛的"堅定承諾"，並譴責朝鮮持續向日本海非法發射彈道導彈"。

布林肯並與還日、韓外長討論了美韓日三邊合作的重要性，特別是在亞太地區經濟方面的合作。

布林肯周五表示，他為此次中國之行設定三個目標：對話、挑戰以及尋找共同點。

另外，美國總統拜登周六表示，他希望“在未來幾個月內”與中國國家主席習近平再次會面，以“討論我們存在的合理分歧，以及(美中）如何相處”。

美、日、韓三國15日發布聯合聲明，譴責朝鮮發射2枚短程彈道導彈。而平壤則揚言對進行中的美韓聯合軍事演習做出回應。

法新社稱，美、日、韓三方發出聯合聲明表明日本和韓國之間關係日益緩和，(促進日韓關係）正是拜登政府在該區域緊張局勢和中國影響力日益增強情況下的主要外交目標。

布林肯將18日至19日重啟年初因中國偵察氣球事件而延後的中國之行。這是他首度以國務卿身份訪問中國，也是近5年來美國高層外交官首次訪華。

美國總統拜登周六向媒體表示，他希望在未來數月內與中國國家主席習近平會面，討論"美中之間合理管控分歧，以及相處之道"。