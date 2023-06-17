德國對華出口擔保保持開放

中德關係

據德國《經濟周刊》報道，到目前為止，德國政府還沒有為與中國的業務設定風險保護的上限。沒人知道，在不久的將來，這種情況是否還會持續。

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2022年，德國政府為對華出口承擔了9.772億歐元的信貸擔保,而且至今沒有為風險保障設置上限。根據路透社得到的德國經濟和技術部6月12日發出的一封信，截至2022年12月底，德國政府對中國的出口風險擔保總額為23億歐元。

德中政府磋商會議將於下周二在柏林舉行，經濟關係的發展可能是一個主要議題。德國政府周三推出的國家安全戰略包含對中國的批評。該戰略視中國更是一個對手和競爭者，而不是合作夥伴。這使中國在德國對出口業務的保護方面排到了土耳其和巴西之後的第三位。

德國聯邦議院左翼黨對一個小問題的回答也表明，近年來德國對與中國業務的擔保違約風險非常低，在2021年和2022年，只支付了10萬歐元的交易泡湯賠償。國務秘書Udo Philipp在信中說，“這與德國過去與中國和中國公司的傳統良好支付經驗相符。”

考慮到出現了限制國家對中國業務的擔保的辯論，該信明確指出，“對中國的出口擔保政策是開放的。”也就是沒有引入上限。

考慮到地緣政治緊張局勢，政府正在討論的不僅是設立每家公司在中國投資30億歐元的上限，而且還有對對華投資的審查。

聯邦議院左翼黨經濟政策發言人(Christian Leye)萊耶向路透社表示，“越來越清楚的是，外長貝爾伯克關於出口擔保已經封頂的說法與事實不符，對中國的保障政策仍然是開放的。“他指的是貝爾伯克四月訪問亞洲時的發言。

Leye補充說，好在中國和西方之間日益加劇的對抗還沒有在出口風險擔保的實踐中體現出來。德國政府正在實踐“與中國打交道的戰略模糊性“，言辭越來越尖銳，但貿易方面的做法並沒有改變。