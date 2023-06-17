拜登：美國不支持簡化烏克蘭加入北約程序

美國/烏克蘭/北約

美國總統拜登周六(6月17日）表示，儘管俄羅斯全面入侵烏克蘭，但美國不支持簡化烏克蘭加入北約程序。拜登並指俄羅斯在白俄羅斯部署核彈頭是“完全不負責任的”行為。

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法新社消息，在被媒體問及"是否打算讓烏克蘭加入北約程序"更簡便"時，拜登回答"不會"，拜登表示，烏克蘭應該滿足(加入北約）的所有條件，"所以我們不會簡化(烏克蘭加入北約）程序"。

拜登並表示，俄羅斯在白俄羅斯部署第一批核彈頭是“完全不負責任的”行為。

俄羅斯總統普京周五證實，俄羅斯已經向白俄羅斯部署首批核彈頭，年底前將完成部署戰術核武器的計畫。

北約領導人預定下月在立陶宛首都維爾紐斯召開峰會。

北約秘書長斯托爾滕貝格周五在布魯塞爾明確表示，烏克蘭將不會在本次峰會上被邀請加入北約，儘管他強調烏克蘭終將“在某個時候成為北約成員”。

北約領導人將在立陶宛與烏克蘭總統澤連斯基舉行首次北約－烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council）會議。

斯托爾滕貝格表示，本次會議將使烏克蘭在談判桌上獲得更平等的地位，以"安全問題進行磋商並做出決定"

他強調，雖然北約將在峰會上強化與烏克蘭的政治關係，但不會討論烏克蘭的成員身份。他稱，"我們不會在維爾紐斯峰會上討論邀請烏克蘭加入的問題，而是將討論如何讓烏克蘭更接近北約。"