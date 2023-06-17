江西指鼠為鴨 謊言戳破了

指鼠為鴨事件

江西一所大學學生月初在學校餐廳疑似吃到“老鼠頭”，事情暴露後校方和南昌市政當局急忙掩蓋，謊稱學生吃到的是“鴨脖”，並迫使學生改口。相關照片網絡公布後，輿論嘩然，“指鼠為鴨”事件激發強烈反響。江西省最新調查認定，學生吃到的果然是老鼠頭。

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中國媒體17日報道，江西省教育廳、公安廳、國資委和市場監督管理局聯合調查組“經調取監控錄像”並對當事人所拍現場照片和視頻進行專業辨識，認定江西工業職業技術學院學生6月1日在學校餐廳吃出的“異物”，確實為老鼠類嚙齒動物的頭部。

其實，6月1號吃到“老鼠頭”的學生當即拍攝了現場照片和短片，短片清晰顯示，飯菜里的一塊黑色異物看起來像極了老鼠頭，不但有眼睛，鬍鬚，還有嚙齒類的犬齒。

即便老鼠頭特徵顯著，南昌市當局和學校當局為了掩蓋醜聞，得出“不是老鼠頭而是鴨脖”的結論，並稱涉事“學生已現場作出書面說明對食品內容進行澄清”。但是，“老鼠頭”照片和視頻不脛而走，激起輿論憤怒，網民怒指當局“明明肉眼可辨，還要指鼠為鴨”。

還有網友說，“這是得有多大的關係硬是把鼠頭說成鴨脖，哪裡的鴨脖還有一排牙齒的？”吃到鼠頭的學生為何改口？網友認為，如果不改口，“還想順順利利拿着畢業證離開校園嗎？”

輿論洶湧，公然的“指鼠為鴨”讓民眾憤怒。江西省官方在事件發生10天後，終於宣布由“四個省級部門”成立省級聯合調查組。調查結果：“發布‘異物為鴨脖’結論是錯誤的。”

網友說，如果不是之前網上沸沸揚揚，根本不會有後續省級調查。明眼人一看不是鴨脖還得省級出面才能塵埃落定。

如何處理？調查指學校“負主體責任，涉事企業負直接責任，市場監管部門負監管責任”。給人一種各打五十大棒了事的感覺。至於受害學生，是否應給予賠償，隻字不提，對逼迫學生改口的責任人如何處理，隻字不提。

但輿論層面仍然發酵，不少網民批評官方指鹿為馬，顛倒黑白，嚴重喪失公信力。而且逼迫當事學生改口，造成嚴重傷害。

財新發表評論稱： 該事件暴露的真假不分背後，是一定圈層內系統性謊言的膽大妄為和堅不可摧。