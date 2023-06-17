西門子計畫將成都工廠產能翻倍

中國/ 德國

根據法國經濟類報刊回聲報德國站的報道，就在德國政府擔心其對中國的經濟依賴，希望減少對華經濟依賴之際，西門子公司卻“一腳油門踩下去”，決定繼續大力投資。

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這家德國工業巨頭宣布，正在歐洲和亞洲啟動一項20億歐元的研發和生產投資計畫，預期把位於中國成都的工廠產能提高一倍。

西門子正在向其成都工廠額外注資1.4億，以增加“當地市場產量”。這一成都工廠主打工業計算機和數控工具，特別用於當地電池、半導體和電子產品生產商的裝配線。

西門子總裁羅蘭·布希周四在新加坡表示，目前集團營業額為194億，2022-2023年下半年增長15%，這一速度明顯快於市場，並指出，“集團的投資戰略必須支持增長，同時增強自身的韌性”。“到2025年，西門子數字產業分支的核心業務在中國的營業額應當翻一番”。

與此同時，西門子還將在新加坡投資2億，希望服務於之前主要由中國工廠覆蓋的亞洲國家，如印度、越南或者新加坡。這一戰略將“減輕地緣政治風險和與供應鏈相關風險。回聲報指出，5年前，成都的西門子工廠仍佔全球市場生產份額的40%，占當地市場生產份額的60%。

2022年，西門子在華銷售佔全球銷售的13%。鑒於德國政府希望調整對華政策，該公司也必須做出相應的前瞻性調整。回聲報引述西門子數字工業負責人塞德里克·內克的評價稱，“這將既不是工業迴流，也不是全球化，而是一種全球的本地化生產，即每個市場都會擁有自己的工廠。”