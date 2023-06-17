非洲和平使團調停俄烏戰爭來得不是時候

俄羅斯侵烏戰爭

正值烏克蘭大反攻期間，非洲多國國家領導人組成和平使團，奔走於基輔和莫斯科，試圖調停衝突。非洲領袖的願望是好的，但取得成功的希望不大。周五，他們在基輔碰了釘子，烏克蘭總統澤連斯基拒絕代表團的調停建議，周六，代表團在彼得堡繼續主張“終結戰爭”，普京則稱對“建設性對話”抱持“開放”態度。

2023年6月17日，在俄羅斯聖彼得堡，俄羅斯總統普京（左三）出席了與非洲領導人和高級官員代表團的會議，這是圖片社提供的講義照片。七位非洲領導人--科摩羅、塞內加爾、南非和贊比亞的總統，以及埃及總理和剛果共和國和烏干達的最高特使--在訪問烏克蘭一天後，於周六前往俄羅斯，試圖幫助結束敵對狀態。

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澤連斯基對“調停”的看法很尖銳，他認為俄羅斯通過所謂的“調停”玩弄“騙術”。烏克蘭人願意一直打下去嗎？不!問題是戰爭的發動者還在佔領着烏克蘭部分領土。澤連斯基與非洲和平使團會晤結束後對媒體表示：“當佔領者還在我們的土地上，允許與俄羅斯談判就意味着將一切凍結，凍結痛苦和苦難。”

澤連斯基不認為非洲和平使團周六奔赴彼得堡會晤普京有多大意義。澤連斯基甚至表示難以理解和平使團的行動邏輯。“烏克蘭需要的是真正的和平，真正的和平的前提條件，就是俄羅斯軍隊從我們的國土上真正撤離。”

澤連斯基指責普京玩弄“騙術”，指的是俄羅斯佔領軍的一種慣用手法，2008年，俄羅斯軍隊侵入格魯吉亞俄語區，接受法德提出的“調停”建議，結果變成了實質佔領。2014年，俄羅斯操縱烏東分裂，烏克蘭被迫接受“調停”，最後形成的所謂“明斯克協議”某種程度上鞏固了烏東的分裂，成了俄羅斯八年後借口消滅納粹全面入侵烏克蘭的跳板。

顯然，粉碎俄羅斯佔領烏克蘭全境計畫的烏克蘭豈能容忍侵略軍繼續在其土地上扮演主人。烏克蘭的歷史教訓是深重的。澤連斯基曾多次表達過，烏克蘭不可能在佔領軍佔領烏克蘭部分土地的時候談判，更不可能如俄方過去提出的建立所謂的“緩衝區”，這種“緩衝區”建立在烏克蘭本土上，在基輔看來，這將為普京發動更大的侵略提供跳板。

而且，俄羅斯方面也沒有真正談判的誠意。過去幾個月，普京及其他高官不斷放話，談判的條件是烏克蘭必須在接受現狀的條件下談判，也就是接受俄羅斯佔領部分烏克蘭領土的條件下談判，這在基輔方面看來猶如癡人說夢。

尤其現在，得到西方先進武器援助的烏克蘭正在對俄軍發動大反攻，大反攻並不容易，結果一時難以斷定，但烏軍抱着必勝的決心，而且正在一步步逼退侵略軍，解放了數座村鎮和一百多平方公里的土地。在這個時候，非洲和平使團的努力儘管如其所言，“非洲不能袖手旁觀”，但沒有從根本上抓住這場衝突的核心問題所在，因此不會有任何效果。

不難理解，普京為什麼對非洲和平使團建議的反應相對積極。非洲和平使團首領、南非總統拉馬福薩在彼得堡會見普京時說：“戰爭不可能永遠繼續…… 我們希望戰爭終結。” 拉馬福薩還強調，這場戰爭對非洲大陸也帶來了負面的影響，因此，“終結戰爭符合我們共同的利益。”

發動戰爭的俄羅斯總統普京讚許非洲和平使團的建議“很平衡”，稱俄羅斯“對符合公正原則即考慮到各方合法利益的建設性對話持開放態度”。從普京的反應中不難理解澤連斯基為什麼指其“玩弄騙術”，一個佔領國的首領，侈談“公正原則”，多麼美妙的謊言。

的確，非洲大陸非常依賴俄羅斯和烏克蘭的糧食出口，俄烏戰爭導致糧價和食品價格暴漲，但是，非洲國家一如中國，至今拒絕對俄羅斯侵略烏克蘭進行譴責，其與俄羅斯的親近關係也頗受指責。

俄羅斯一直試圖通過把自己打扮成抵禦帝國主義的堡壘來吸引非洲領袖，並譴責西方通過制裁俄羅斯阻礙了俄羅斯把糧食運送到非洲大陸。