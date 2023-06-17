非洲調解團與普京會晤呼籲結束戰爭 普京稱對建設性對話"持開放態度”

俄羅斯/南非/烏克蘭/戰爭

非洲調解代表團周六(6月17日）在莫斯科與俄羅斯總統普京會談時呼籲結束戰爭，普京則宣稱對建設性對話"持開放態度”，而此前烏克蘭總統澤連斯基拒絕調解建議稱，"佔領者仍在烏克蘭領土上時允許談判意味着凍結痛苦和苦難。

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法新社消息，南非總統拉馬福薩率領非洲多國領導人周六由烏克蘭轉抵俄羅斯聖彼得堡，與普京會談。拉馬福薩表示，“戰爭不可能永遠持續下去。我們希望這場戰爭結束”。他強調，非洲國家受到烏克蘭戰爭"負面影響"，結束這場戰爭符合我們的共同利益。

南非總統府表示，非洲代表團與普京會面，為（結束）已長達16個月的衝突尋求一條和平道路。這場衝突已經造成毀滅性的經濟衝擊、生命損失及全球不穩定。

法新社稱，自2022年2月以來，俄羅斯將這場對烏克蘭的進攻正式定名為“特殊軍事行動”，許多俄羅斯人因稱這場衝突為“戰爭”而被判入獄。

由拉馬福薩率領的非洲調解團還包括塞內加爾、贊比亞、科摩羅總統以及剛果（布）、烏干達和埃及等國的代表。

非洲代表團在基輔之行的第二天抵達俄羅斯，據非洲輪值主席國科摩羅的說法，非洲領導人與烏克蘭總統澤連斯基進行了“建設性的討論”，但事實上澤連斯基拒絕了非洲代表團的提議。

俄羅斯總統普京則歡迎非洲國家對烏克蘭危機採取“一視同仁的態度”，強調俄羅斯非常尊重非洲國家支持維持穩定的立場”，“俄羅斯支持他們奉行和平主義政策的願望”。

普京表示：“我們願意本着正義原則，並考慮到各方合法利益，與那些希望和平的人進行建設性對話。”

非洲國家領導人出訪烏克蘭及俄羅斯，其中一個目的是解決穀物出口問題。普京認為，非洲的糧食危機與這場戰爭無關，而是由西方國家引起，稱確保烏克蘭穀物經黑海安全出口的協議無助改善情況。

法新社稱，非洲受到食品價格上漲和戰爭對世界貿易影響的沉重打擊。 然而，南非拒絕譴責俄羅斯的侵略行為，並因其與克里姆林宮的親近而受到批評。而俄羅斯則試圖透過指責西方的制裁阻止對非洲必不可少的俄羅斯穀物和化肥出口來吸引非洲領導人加入其陣營。

另據報道，俄羅斯克里姆林宮周六表示，黑海港口農產品外運協議中有關俄羅斯的部分並未得到執行，當初的承諾並未兌現，因此協議"已經失去機會"。

發言人佩斯科夫表示，在軍控方面，目前的局勢很壞，需要迅速展開談判，但估計沒有前景。俄方準備好在軍控領域進行對話，不論何時對話都是很必要的。俄羅斯不打算成為封閉的國家，非常歡迎境外投資者，俄方會提供必要的條件。