印尼從法國訂購13台遠程軍用雷達 加強監視領空

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法國軍工企業"泰雷茲"集團與印尼國營國防公司周日(6月18日）宣布，印尼已向泰雷茲訂購了13台遠程軍用雷達，用來加強監視其龐大群島的領空。

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法新社消息，法國及印尼兩家公司在聯合聲明中稱，泰雷茲（Thales）的GM400a機動雷達設備監測範圍可覆蓋整個印尼領土，其獨特的航拍圖像，整合了對噴射機、導彈到滯空直升機、無人航空載具等所有類型威脅的偵測狀況，為軍方提供極大便利。

這份合約橫跨數年，金額尚未披露。每台雷達的價格為數千萬美元。

泰雷茲集團總裁蘇瑞斯（Pascale Sourisse）告訴法新社，GM400a是一種機動雷達，探測距離515公里，並"集成人工智慧（AI）功能管理它接受的大量數據"。

他表示，購買13台最新一代雷達“表明印尼對監測周圍空域的重視，這與印太局勢直接相關"。而中國正在這一區域展示其勢力及野心。

合約規定，泰雷茲負責建造雷達和電腦系統，以處理收到的資訊。印尼國營國防公司PT Len Industri負責建造將安裝這些設備的雷達站，以及雷達的某些組件。

蘇瑞斯表示，日益加劇的地緣政治緊張局勢導致雷達市場需求強勁增長，泰雷茲已轉變其產業組織，並在法國本土及法國以外的新興國家擴大生產能力。

作為全球十強軍工企業，法國泰雷茲集團是歐洲第一大戰鬥系統(包括偵察系統、火控系統和操縱系統)生產集團，也是一家超大型跨國企業，其中涉及到的軍火業務在2016年的時候就達到了103.7億美元，所佔公司其它業務比例的一半。