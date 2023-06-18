布林肯抵京希望啟動外交解凍

中美關係

美國國務卿周日抵達北京，此行旨在緩解中美緊張。布林肯是近五年來美國最高級別的外交官訪問中國，可見中美雙邊關係已經低落到何種地步。

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鑒於雙方衝突點甚多，沒有人對布林肯此行取得突破抱有多大希望，不過，美方的想法仍然是啟動外交解凍並保持對話以 "負責任地管理中美關係"。

時不我待，明年美國和台灣都要舉行總統大選，北京視後者為其一部分，習近平政權稱必要時不惜武統。

一點點摩擦似乎都可以動搖緊張的雙邊關係，根據拜登總統和中國國家主席習近平在印尼G20會議期間的協商，布林肯本來預定2月份訪問中國。但是氣球事件發生後，這一訪問計畫在最後一刻取消了。

華盛頓指這是一顆中國的間諜氣球，北京辯稱這是一顆偏離軌道的氣象考察衛星。

布林肯在離開華盛頓之前對此行表示審慎樂觀。他說，這次為期兩天的訪問的目的是 "開闢直接的溝通渠道，以便我們兩國能負責任地處理我們的關係，包括解決某些挑戰和誤解，避免誤判"。

他補充說，"激烈的競爭需要持續的外交，以確保它不會變成對抗或衝突"，因為 "世界期望美國和中國進行合作"。

布林肯是與他的新加坡同行維維安-巴拉克里什南一起在新聞發布會上做上述發言的。

後者把中美關係描述為 "世紀挑戰"，他說："世界其他國家將關注你們。我們希望，而且我認為，你們將能夠處理好你們之間的分歧"。

美中兩國之間的主要摩擦點無疑是台灣。8月，北京進行了歷史性規模的軍事演習，以報復時任眾議院領袖的南希-佩洛西親臨該島訪問。

布林肯臨行前，中國外交部發言人汪文斌放話說，美國應該 "尊重中國的核心關切 "並與北京合作。

他稱“美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道”，他還說，“美國將中國視為最主要競爭對手和最重大地緣政治挑戰，這是對中國的嚴重誤判。”

布林肯的訪問是美國國務卿自其前任蓬佩奧2018年10月訪問以來首次訪問中國，後者在特朗普總統任期的最後幾年裡，實施了與北京的對抗戰略。

此後拜登政府一直堅持這一強硬路線，在一些領域甚至走得更遠，特別是通過實施出口管制，限制北京購買和製造 "用於軍事用途 "的高端芯片。

但美國政府希望在氣候變化等關鍵問題上與中國合作。布林肯的訪問正值中國部分地區熱浪席捲的時候，北京在上周五創造了6月中旬的高溫紀錄，為39.4℃。

在美國國務院前高級官員Danny Russel看來，雙方在這次訪問中都有利益：中國希望避免美國對高技術的進一步限制和對台灣的任何新的支持。美國則希望防止任何可能導致軍事對抗的事件。

現任紐約亞洲協會政策研究所副所長拉塞爾認為，布林肯對北京的短暫訪問不會解決中美關係中的任何主要問題，甚至次要問題也不一定解決。“但他的訪問很可能啟動雙方急需的面對面對話，同時發出一個信號：兩國正在從媒體面前的憤怒表態轉向私底下更清醒的討論”。