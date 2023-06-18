比亞迪欲搶佔德國汽車市場10%的份額

中德貿易

據慕尼黑《墨丘利報》報道，比亞迪在中國已經超越了大眾汽車。現在，這家電動汽車巨頭正着手在德國大手筆進軍市場。比亞迪的目標十分宏偉，但似乎是可行的。

圖為2022年10月17日在法國巴黎舉行的巴黎車展上，比亞迪的標誌。

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比亞迪正在推行大計畫。這家中國電動汽車生產商目前正在本土建設幾個巨大的工廠。其中一些工廠產量將能夠超過100萬輛汽車。比亞迪希望，僅在今年就能售出300萬輛電動汽車。2022年，其全球銷售達55萬輛。憑藉在中國售出的44萬輛汽車，比亞迪首次奪走了大眾核心品牌自2008年以來在中國佔有的市場領先地位。一旦工廠全面啟動和運行，大眾和豐田的生產數字將都只有咫尺之遙。比亞迪希望在德國汽車市場搶佔10%的份額。截至五月份，已有165輛比亞迪汽車註冊。

比亞迪也為自己在本國市場之外設定了雄心勃勃的目標。明年，比亞迪在國外的第一家工廠將在泰國開始生產，年產能為15萬輛電動汽車。比亞迪也聚焦德國，希望在德國大力提升其市場份額。

據德新社報道，比亞迪德國銷售總監拉爾斯包利（Lars Pauly）說，“我們希望在中期內在電動車領域擁有約5%-10%的份額。”他目前正忙於建立銷售結構。終端客戶業務已於2023年初在德國啟動。根據比亞迪的網頁，比亞迪目前提供五種車型。

比亞迪將主要針對價格敏感的客戶。公司希望提供一種“可獲得的電動汽車”，並“在其他公司可能在中長期內不活躍的價格領域開展業務”。銷售將主要依靠當地經銷商。這意味着，以後也會有售後服務聯繫人。

包利說，像比亞迪這樣在1995年作為電池生產商起步的公司，即使只是在技術上，從長遠來看也必須認真對待。他說，“中國製造商在安全測試中丟臉或質量差的時代已經過去了。”

據汽車專家稱，中國製造商在電池技術或自動駕駛方面處於領先地位。然而，也有人對新的競爭者在既有市場上獲得立足點的機會持懷疑態度。

2022年，中國汽車品牌在德國擁有的市場份額總共才0.9%。

比亞迪希望在德國獲得10%的市場份額，目標十分宏大。但企業諮詢公司Berylls的一項調查顯示，比亞迪在德國的目標並非胡思亂想。根據Berylls的調查，大約20%的受訪者可以想象轉向中國豪華汽車品牌。德國最大的汽車租賃公司Sixt計畫在未來六年內，為其車隊增加10萬輛比亞迪電動車。這一事實也可能會幫助中國人，因為這將使許多司機有機會測試來自中國的汽車。

甚至德國“汽車教皇”費迪南德杜登霍夫（Ferdinand Duddenhofer）也認為，像比亞迪這樣的中國汽車品牌可望在國外站穩腳跟。比亞迪在歐洲正在成為一個非常強大的競爭對手，因為有專業的分銷，車輛可以更快地到達客戶手中。他估計，歐洲最大的汽車生產商大眾汽車為在技術上與中國競爭對手打平手，需要三年的時間。