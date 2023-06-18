烏克蘭反攻奪回札波羅熱1處村莊 英國宣布擴大金援

烏克蘭/俄羅斯/英國/歐洲

路透社消息，一名俄羅斯任命的官員周日(6月18日）承認，烏克蘭已經重新奪回札波羅熱地區南部的1處村莊，這是烏克蘭自本月稍早發動反攻以來，在這條戰線的首度獲勝。而英國宣布擴大經援，協助烏克蘭加強網路防禦能力；歐盟也表示加快向烏克蘭運送武器。

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消息稱，這個名叫羅戈夫（Vladimir Rogov）的官員周日表示，烏克蘭軍隊已經佔領紮波羅熱地區的派特科哈特村（Piatykhatky），並設法控制了這一地區，同時受到俄羅斯大砲的攻擊。這是俄羅斯方面罕見承認在烏克蘭失去了陣地。

羅戈夫在社群媒體Telegram說："儘管損失巨大，但敵軍的一波又一波的攻勢取得成果。"他並表示，該地區的激烈戰鬥仍在繼續。

此事尚未得到烏克蘭軍方的證實。

與此同時，英國及歐洲加緊援助烏克蘭。英國政府周日宣布擴大協助烏克蘭加強網絡防禦能力的計畫。

英國政府表示，將再提供烏克蘭1600萬英鎊資金，可能還有900萬英鎊來自國際盟邦。

英國政府指出，隨着基輔當局展開反攻行動擊退佔據烏克蘭南部和東部的俄羅斯軍隊，這項援助方案將有助於烏克蘭保護重要國家基礎設施不受俄軍攻擊而癱瘓。英國政府去年已宣布援助烏克蘭635萬英鎊用於網絡安全。

英國首相蘇納克表示："俄羅斯對烏克蘭的駭人攻擊不只是蠻橫地侵略領土，還鎖定提供烏克蘭平民有關銀行、能源供應服務的重要網絡基礎設施，企圖發動攻擊。"

蘇納克稱："這些資金至關重要，可用於阻止那些猛烈攻擊，加強烏克蘭網絡防禦，提高偵測和破解惡意軟體的能力。"

蘇納克下周將在一場以協助烏克蘭戰後重建為主題的會議上，呼籲企業家和業者擴大對烏克蘭的投資，以幫助在俄羅斯入侵期間重建烏克蘭。

據英國首相府發布的文本，蘇納克表示，“烏克蘭人在戰場上表現的英勇頑強必與國家重建和恢復的願景相匹配。”聲明稱，蘇納克將在烏克蘭重建會議上告訴政要和企業界人士，“一個經濟上更強大、技術上更先進的烏克蘭將增強其將俄羅斯趕出國境的能力。”

據組織者表示，烏克蘭總統澤連斯基將線上出席周三在倫敦開始的為期兩天的活動。

歐盟也表示加快向烏克蘭運送武器。歐盟行業負責人蒂埃里·布雷頓表示，歐盟正在加快向烏克蘭運送武器，以支持該國對俄軍的反擊。

布雷頓在接受法國《巴黎人報》採訪時稱，“我們將加大武器彈藥運送力度，這是一場高強度戰爭，這些工具在其中發揮着至關重要的作用。”他補充說，“我們正在為戰爭持續數月甚至更長時間做準備。”