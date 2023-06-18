瑞士公投通過新氣候法案 贊成2050年前實現碳中和

瑞士/公投/氣候

瑞士周日(6月18日）舉行的全民公投通過新的氣候保護法案及跨國公司稅收制度改革。公投結果顯示，多數瑞士公民贊成到2050年實現碳中和。

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法新社消息，瑞士民眾感受到全球暖化對急速消融的瑞士冰川產生影響，周日就制定新的氣候法案舉行全民公投，法案內容要求瑞士在2050年前實現碳中和。公投結果顯示，59.1%的公民支持新的氣候保護法，瑞士到2050年將實現碳中和，確認了瑞士對《巴黎氣候協定》的承諾。

公投結果顯示，78.5%的公民支持跨國公司稅收制度改革，瑞士將對營業額超過7.5億歐元的公司實施最低15%的稅率。

周日，瑞士人同意到 2050 年實現碳中和，在這個高山國家，標誌性的冰川在氣候變化的衝擊下急劇消融。

第二項公投是關於跨國公司稅收制度改革，78.5%的公民投票支持，瑞士將對營業額超過7.5億歐元的公司實施最低15%的稅率。

周日的全民公投投票率達42%。

瑞士所有主要政黨和聯邦政府都呼籲投票支持新的氣候法案，只有第一大政黨，激進右翼"瑞士人民黨" UDC表示對造成電力短缺及價格上漲的擔憂。

對於氣候新政策公投結果，瑞士著名的冰川學家胡斯(Matthias Huss）高興地發推文稱，"很高興他的氣候科學觀點被人們接受，瑞士民眾發出了一個強烈的信號：人們接受立法使瑞士實現零排放"。

支持者表示，這項氣候法案是為了確保能源安全，氣候法案要求瑞士大幅削減對進口石油和天然氣的依賴，推動擴大使用和研發更環保、更本土的替代能源。

新的法案將有助於應對氣候變遷造成的破壞，瑞士阿爾卑斯山脈的冰川急劇消融正凸顯了這個問題，當地冰量在2001至2022年間消失了1/3。瑞士冰川監測網絡（GLAMOS）去年9月表示，自一個多世紀前有紀錄以來，瑞士冰川正以史上最快速度消融，2022年剩餘冰量減少了6%，幾乎是2003年紀錄的兩倍。