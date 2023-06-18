習近平與布林肯會面的理由？

中美關係

美中外長周日會談落幕，6月19日星期一，美國國務卿布林肯繼續最後一日的訪華行程。從公開的議程看，沒有任何重要的與中共高官會談的安排，但此間媒體分析，布林肯有可能與中國國家主席習近平會面。

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有一個疑問，星期五，習近平與微軟集團創始人比爾蓋茨會面時說，他對美國民間寄予希望。不言而喻，對美國政府從總統到高官們都比較失望。中美關係現在又是這樣不好的狀況，習近平願意與布林肯國務卿會面嗎？認為習還是要同布林肯會面的，其中一個很重要的依據是慣例，幾十年來，凡美國國務卿訪華，中國領導人按慣例都要會晤。不過有時也有變數，布林肯前任蓬佩奧就是一個最好的例子。

2018年，蓬佩奧國務卿6月和10月兩次訪華，兩次訪華待遇截然不同。當時的背景是，中美正在貿易大戰，雙方關係已經相當緊張。當年6月14日，習近平會晤蓬佩奧，強調“正確看待彼此戰略意圖，尊重和照顧彼此核心利益和重大關切”，“發展相互尊重、平等相待、互利共贏的合作關係”。當時台海局勢沒有嚴重到今天這種地步，習近平 只是“希望美方慎重妥善處理台灣、經貿摩擦等敏感問題”，這與今天把台灣問題提到“中國核心利益中的核心”，“也是最突出的風險”顯著不同。

不過，蓬佩奧10月初訪問中國時沒有見到習近平。外間媒體用“習近平拒見蓬佩奧”來形容，為什麼呢？據指與美國副總統彭斯10月初發表的對華政策演講有關，這篇被有人形容為“美國覺醒了”的演講在經濟、政治及軍事各個領域嚴厲批評中國，抨擊北京政權企圖破壞美國的民主制度。彭斯指出，美國曾希望通過經濟自由化讓中國融入世界，讓自己的人民獲得更多的自由以及更加尊重人權，“然而，近年來，中國朝着控制和壓迫本國人民的方向急轉彎。”中方強烈不滿，時任外長王毅要求美國“停止對中方的無端指責和損害中方核心利益的錯誤做法”，蓬佩奧則堅決反駁，指出在王毅所列舉的問題上，美國和中國存在着根本分歧。蓬佩奧10月8日結束訪華，習近平拒見蓬佩奧被認為是中國向美國表達強烈不滿的信號。

這也是蓬佩奧最後一次訪問中國，也等於宣告了美國國務卿訪華的終結，一直到6月18日布林肯重啟訪華之旅，差不多五年時間過去了。最近幾年來，美中關係可謂每況愈下，愈來愈緊張，美方一直尋求與中國化解緊張，建立某種安全護欄。本着不讓美中關係繼續惡化的初衷，布林肯本應在今年2月份訪華，但發生了中國氣球侵入美國領空事件後被迫推遲原定計畫。

從星期天美中外長會談的情況看，習近平似乎沒有不與美國國務卿會晤的理由。布林肯訪華首日，與中國外長秦剛舉行會談，這次被視為多少帶有“融冰之行”的外交之旅雖然外界期盼並不高，這是因為雙邊關係極度緊張，一如中方外長在會談中所形容的“中美關係處在建交以來的最低谷”，在諸如台灣問題、人權問題等一系列雙方摩擦最多的重大問題上很難取得突破，但美方為這次旅行定調為“避免誤判”“啟動對話”，“疏通外交管道”以及“負責任地處理美中關係”，從這個角度去看，周日北京釣魚台國賓館舉行的美中外長會談至少“穩定”住了雙邊關係。

美中雙方都認為本次會談“坦誠且有建設性”。美國國務院發言人表示，布林肯強調外交的重要性以及在所有議題保持開放溝通管道，以減少誤判風險。發言人還宣布中國外長秦剛同意將在便利的時候回訪，下一次會談在華盛頓舉行。這意味着，雙方冷凍已久的外交管道開始了“解凍”。

台灣問題是美中最敏感的問題，秦剛稱“台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險”，要求美方“恪守一個中國原則”，“將不支持‘台獨’的承諾真正落到實處”。美方新聞稿並無說明，布林肯對台海緊張局勢做了何種表述。不過，中國官媒央視網報道稱，中美會談有五處“雙方同意”，包括有效管控分析，推進對話交流，保持高層交往，擴大兩國人文和教育交流等等。

另外還有一個會面的理由，布林肯此次訪華也有為拜登與習近平未來舉行峰會鋪路的意圖，今年9月印度舉行的G20峰會，以及11月在美國舉行的亞太經濟合作會議，美中領導人都有機會會晤。

當然，誰也無法預料習近平的日程表。