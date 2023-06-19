世界氣象組織報告：歐洲氣溫比工業化前高2.3度 全球暖化速度最快

氣候變化/歐洲/聯合國

世界氣象組織周一(6月19日）發表報告稱，去年歐洲氣溫比工業化前高約攝氏2.3度，成為全球暖化最快速的大陸，歐洲大陸的過熱速度是世界平均水平的兩倍，加劇了氣候變遷造成的酷暑、乾旱等氣候異常現象。

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法新社消息，聯合國世界氣象組織與歐洲聯盟氣候監測機構"哥白尼氣候變化服務中心數據庫"周一發布一項報告稱：“2022年，歐洲氣溫比工業化前平均水平（1850-1900年）高出約2.3度。

去年11月，世界氣象組織已經宣布，自1990年以來，歐洲以每10年增加0.5度的速度"變暖"，是全球其他五個氣象區域平均速度的兩倍。

2022年，比利時、法國、德國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、葡萄牙、西班牙、瑞士和英國都經歷了由記錄以來最熱的一年。而在整個歐洲氣象區，2022年是第二個最熱的年份。

這份"2022歐洲氣候狀態報告"顯示，歐洲大陸從1991年到2021年的30年間，氣溫升高了攝氏1.5度。

世界氣象組織秘書長佩特里·塔拉斯表示，“歐洲是世界上變暖最快的地區”。他說，歐洲高溫"導致嚴重和廣泛的乾旱加劇，引發猛烈的野火，造成被燒毀的土地面積創下第二大紀錄，並導致數以千計和高溫有關的超額死亡"。

報告稱，去年的酷暑高溫導致1萬6000多人死亡，而極端天氣和極端氣候釀成的20億美元災損中，洪水和風暴佔多數。

而隨着氣溫上升，歐洲大部分地區的降雨量低於正常水平。據資料顯示，“伊比利亞半島已是連續第四年乾旱，阿爾卑斯山和比利牛斯山脈連續第三年乾旱”。

法國2022年1月至9月經歷了自1976年以來最嚴重的乾旱，英國去年1月至8月也發生嚴重乾旱，“對農業生產及能源供應造成極大的影響”。